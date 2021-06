Juno Birch parle de la tournée mondiale « Attack of the Stunning » et des origines de ses slogans emblématiques | Sous la perruque

Oui, c’est en train d’arriver !

Pour le mois de la fierté, 45secondes.fr va ‘Under The Wig’ avec la drag queen Yshee Black pour discuter avec quatre artistes drag très différents – mais tout aussi emblématiques – pour explorer la scène drag britannique. Dans notre dernier épisode, Yshee rencontre la reine extraterrestre et sensation Internet Juno Birch.

Juno a été propulsée dans la célébrité en ligne après son apparition dans la série Extreme Beauty de Vogue, qui a présenté au monde le style de drague distinctif de Juno, qu’elle décrit comme un « être extraterrestre confus qui est tombé sur la terre… essayant de me déguiser parmi la race humaine. »

De là, le soutien d’admirateurs célèbres comme Trixie Mattel et Jennifer Coolidge aidé Juno à devenir un nom de premier plan dans le monde du drag. Juno a depuis lancé une carrière YouTube incroyablement réussie et s’est avéré être l’exception à la règle, qu’un artiste drag pouvez devenir une superstar mondiale sans l’exposition d’émissions de téléréalité comme Course de dragsters de RuPaul.

Dans l’extrait ci-dessous, Juno parle des différences entre elle-même et son personnage en ligne, les origines de ses slogans très addictifs, et Juno renverse le thé lors de sa prochaine tournée mondiale. L’attaque de l’étourdissant (billets disponibles dès maintenant !)

Appuyez sur play sur la vidéo en haut de cette page pour regarder l’interview complète et retrouvez toutes nos interviews Under The Wig sur les liens ci-dessous.

Sous la perruque avec…

Junon Bouleau. Image : Juno Birch

YSHEE BLACK : Y a-t-il une différence entre Juno en ligne et Juno hors ligne ?

JUNO BIRCH : Oui, je suis un putain de cauchemar absolu avec lequel vivre. J’admets que je suis très dramatique. Et j’ai de grandes paniques et des moments de diva à la maison pour les plus petites choses, mais je ne le fais pas vraiment en ligne. J’essaie de me contenir un peu quand je suis en vidéo. Je suis un inquiet. Et aussi, j’ai un peu le vertige, j’ai besoin de me calmer. Je ne sais pas comment Phil [Juno’s partner] se débrouille avec moi. Honnêtement, je ne sais pas comment il gère ça.

YSHEE : Je me suis demandé pour être juste. Maintenant, nous devons discuter de vos slogans, car cela a été quelques-uns, alias « Oui, ça se passe » et « Superbe ». Et ils ont pris leur vie en main. Était-ce délibéré ou était-ce un accident?

JUNO : Accident absolu. La chose « étonnante » dure depuis des lustres maintenant. La raison pour laquelle c’est arrivé, c’est parce que quand j’ai fait cette vidéo Vogue, j’étais un peu nerveux parce que j’avais 15 personnes dans mon tout petit appartement, et je devais parler devant la caméra et je n’avais pas encore fait de vidéos YouTube. Donc, je n’avais pas l’habitude de parler devant une caméra et à chaque fois je ne savais pas vraiment quoi dire, je me disais simplement : « Superbe ! » Et je n’arrêtais pas de le dire et l’équipage était constamment en train de pisser parce que je n’arrêtais pas de répéter le même mot. Et puis dans le montage, ils étaient comme, nous allons juste faire avec et nous allons mettre autant de « superbes » que possible. Et puis après ça, tout le monde s’est dit, c’est tout ce qu’elle dit ? [laughs]

Je pense ‘Oui, c’est en train d’arriver !’ est quelque chose que j’ai toujours dit, même par traînée. J’ai un peu l’impression que si je ne contrôle pas ce que je fais et que les gens me disent quoi faire, je dois juste m’éteindre et dire : « Oui, ça arrive ». Laissez faire. Suivez le courant et ne vous inquiétez pas. Et c’est un peu ce que j’ai toujours dit.

YSHEE : Et est-ce que les gens te le crient dans la rue ? Sont-ils comme ‘Oui, c’est en train d’arriver ! SUPERBE!’

JUNO : Oui, c’est bien, vous savez, quand vous entrez dans Boots, que vous sortez de la maison et que quelqu’un vous appelle magnifique. Oui je sais. Merci beaucoup.

Junon Bouleau. Image : Juno Birch

YSHEE : Je suis fier de vous, Mlle Juno Birch. Très fier car tu as une tournée mondiale qui arrive bientôt.

JUNO : Oui, je le veux. Si quelqu’un m’a dit, quel est ton but dans la vie ? C’est faire un tour du monde.

YSHEE : Y a-t-il un endroit où tu es vraiment excité d’aller ?

JUNO : Eh bien, la tournée s’appelle L’attaque de l’étourdissant, et je vais envahir les villes du monde entier. En avril 2022, nous faisons le Royaume-Uni. En mai 2022, nous partons en Australie, ce dont je suis vraiment très excité. Et puis en juin 2022, on fait tous les États-Unis. Mais les dates pour les États-Unis sont annoncées à la fin de ce mois. Beaucoup de gens m’ont envoyé des messages et m’ont dit « quand quand quand quand quand quand ? et ainsi de suite, [so it’s] fin juin, ce mois-ci. J’ai fait des spectacles ici et là tout le temps, mais c’est quelque chose de spécial. C’est un spectacle que nous avons monté et écrit.

YSHEE : C’est incroyable. Je suis très excité. Mais cela signifie-t-il que vous ne ferez pas beaucoup de choses en ligne pendant votre tournée ?

JUNO : Peut-être, je ne sais pas. Vous avez peut-être remarqué que je n’ai pas fait de vidéo YouTube depuis des lustres. C’est pour plusieurs raisons. Numéro un, je suis une diva absolue. [Number two] Il fait trop chaud dans cette pièce. Numéro trois, je joue sur scène [again], donc je dois me préparer à tout ce genre de choses. Et il se passe d’autres choses dont je ne peux pas encore parler, mais sur lesquelles j’ai travaillé. Mais je veux revenir à jouer aux Sims. Je fais vraiment. J’ai juste besoin de trouver un peu de temps.

