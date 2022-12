Junji Ito publiera un nouveau manga d’horreur en 2023

Le mangaka d’horreur Junji Itō vient de révéler qu’il sortira un nouveau manga, une courte série qui s’intitulera »kakugetsu ito junji » et qui sortira le 13 février de l’année prochaine. Le projet sera publié dans le magazine manga Némuki+.

Pour célébrer et promouvoir la sortie du nouveau projet d’Ito, le numéro de janvier 2023 de Nemuki + est accompagné d’un concept art pour l’histoire, à la suite d’un avocat qui se réveille chaque jour avec un nouveau souvenir d’avoir tué quelqu’un. Même avec cela, il y a encore très peu de détails disponibles pour » Kakugetsu Ito Junji ».

Ces dernières années, Junji Ito s’est imposé comme l’une des figures les plus emblématiques de la scène des mangas d’horreur, publiant environ 24 histoires tout au long de sa carrière. Ses œuvres sont reconnues pour leur approche du genre de l’horreur corporelle, plusieurs de ses histoires étant centrées sur des corps déformés ou mutilés.

Certains des mangas les plus reconnus d’Ito sont » Uzumaki », une histoire d’une petite ville hantée par une spirale mystérieuse, » The Hanging Balloons » qui se concentre sur une ville en proie à des visions de têtes flottantes qui prédisent la mort des gens, et » Tomie », une série d’histoires sur une belle femme qui utilise des hommes pour commettre des actes homicides.

Actuellement, Studio DEEN est sur le point de lancer »Junji Ito Fou », un nouvel anime de Netflix venant à son catalogue le 19 janvier, adaptant 20 des histoires d’horreur d’Ito, dont » Unendurable Labyrinth », » Where the Sandman Lives », » Headless Statues », » Tomie: Photo », entre autres.

En plus de » Kakugetsu Ito Junji », les fans du travail d’Ito verront également la première de la sortie de » Tombs: Junji Ito Story Collection », une collection qui comprendra des traductions de diverses histoires écrites et illustrées par Junji Ito et Il sortira le 28 mars 2023.