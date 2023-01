Junji Ito Maniac: Trailer présente un nouvel anime d’horreur basé sur un manga culte sur Netflix

Netflix annonce un nouveau Série animée sur le service de streaming pour : Junji Ito Maniac : Contes japonais du macabre est un série d’anthologies du genre horreur et a filmé les œuvres légendaires de l’artiste manga Junji Itō.

Les 20 de ses meilleures histoires sont désormais diffusées dans la série animée sur Netflix à partir du 19 janvier. Vous pouvez voir la bande-annonce ici:

La série animée comprend 20 histoires effrayantes avec bizarre, inquiétant et contes horribles basé sur les œuvres de l’auteur légendaire Junji Ito. Ceux qui connaissent les modèles peuvent s’attendre à des adaptations de « The Hanging Balloons », « Sōichi », « Four x Four Walls », « Intruder » et « Tomie ».

Avec ses nombreux histoires de mangas y compris le chiffre Tomiequi est une fille immortelle qui rend les hommes fous avec sa beauté, Junji Ito a acquis une renommée internationale.

Les 20 histoires d’horreur de Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre sont :

L’étrange histoire des frères et sœurs Hikizuri

L’histoire du mystérieux tunnel

Le camion de glaces

têtes suspendues

Quatre x quatre murs

Le repaire du marchand de sable

intrus

Cheveux longs dans le grenier

Moule

vision à la bibliothèque

Cité des Tombeaux

couches de terreur

La chose qui s’est échouée

Tomie

Le labyrinthe insupportable

Le méchant

la ruelle

La statue sans tête

La femme qui murmure

L’animal de compagnie bien-aimé de Soichi

Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre est en cours d’adaptation en film par le réalisateur Shinobu Tagashira et l’écrivain Kaoru Sawada. Yuki Hayashi contribue à la musique de la production japonaise du Studio Deen.

Dans une annonce de la nouvelle série animée sur Netflix, le maître de l’horreur Junji Ito présente personnellement l’œuvre dans une vidéo.

