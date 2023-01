Junji Ito Maniac: Netflix Anime révèle une nouvelle bande-annonce effrayante

Une nouvelle bande-annonce pour » vient d’être dévoiléeJunji Ito Maniac : Contes japonais du macabre », la nouvelle série animée de Netflix qui adaptera les histoires des mangas d’horreur écrits par Junji Itō.

Le nouvel aperçu nous permet de voir plusieurs des histoires du manga que la nouvelle série adaptera, marquant la deuxième fois que le travail considérable d’Ito sera animé. Certaines des histoires qui feront partie de » Maniac » sont » Tomb Town », » The Strange Hikizuru Siblings », » Ice Cream Bus », » The Thing That Drigted Ashore », ‘ »Ballons suspendus », »Labyrinthe insupportable » et »Bibliothèque des illusions ».

L’anime »Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre » sera disponible sur Netflix le 19 janvier.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Quel est le manga le plus effrayant de Junji Ito et ses meilleures œuvres







Junji Ito est l’un des noms les plus reconnus de l’horreur japonaise, remportant un grand nombre de récompenses tout au long de sa carrière, remportant le titre de meilleur écrivain / artiste de 2021. L’anime adaptera 20 de ses histoires, chacune d’entre elles ayant différentes thèmes.

Parmi les histoires qui seront vues dans le nouvel anime de Netflix, il y a « The Strange Hikizuri Siblings », qui suit une série d’événements fantomatiques tournant autour des frères titulaires. « Ice Cream Bus » suit un mystérieux chauffeur de camion de crème glacée qui distribue des glaces gratuites aux enfants et les kidnappe. « Hanging Balloons » raconte l’histoire d’une ville hantée par les têtes flottantes et décapitées des personnes récemment décédées,

Cela pourrait aussi vous intéresser : Junji Ito publiera un nouveau manga d’horreur en 2023

L’anime couvrira également l’une des histoires les plus populaires d’Ito : » Tomie : Photo », étant l’un des mangas les plus acclamés de l’auteur. Ici, nous voyons l’histoire d’une belle et mystérieuse lycéenne qui décide de se venger d’un groupe d’intimidateurs au sein du club de photographie de son école.

Pour un aperçu approfondi de chacune des histoires d’Ito adaptées en anime, n’oubliez pas de consulter Junji Ito Maniac: Contes japonais du macabre, qui arrive sur Netflix le 19 janvier.