Junji Ito a réalisé son propre manga inspiré de « The Lighthouse »

Les fans de Junji Ito peuvent être déçus par la nouvelle des graves retards causés par la pandémie dans la série animée « Uzumaki » produite par Adult Swim et inspirée de l’une des œuvres les plus importantes de l’éminent auteur d’horreur japonais, cependant, sa force Creative est toujours en cours, avec une adaptation obsédante de « The Lighthouse ».

En 2019, le réalisateur Robert Eggers a surpris le public avec un film dans lequel Robert Pattinson et Willem Dafoe incarnent deux marins de la fin du XIXe siècle qui ont été embauchés pour s’occuper d’un phare sur une petite île au milieu de la mer. Avec une esthétique entièrement en noir et blanc, Eggers construit une histoire sur deux hommes qui commencent à tomber dans la folie à cause de l’isolement.

À travers ses propres réseaux sociaux, Junji Ito a partagé un premier aperçu de son travail d’adaptation de cette bande au format manga, qui, bien qu’il n’offre pas trop de détails sur les aspects les plus dérangeants de « The Lighthouse », ses lignes et son esthétique de manipulation anticipent un traduction de l’œuvre d’Eggers sur papier.

Ce manga n’est qu’un bref synopsis promotionnel du film, qui sortira dans les salles japonaises en juillet prochain. Pendant ce temps, Robert Eggers se prépare déjà à impressionner à nouveau le public avec « The Northman » en 2022, dans lequel il explorera certains éléments de la mythologie nordique avec sa propre histoire de dégradation et de vengeance.

25 juin 2021





Le travail de Junji Ito n’est pas étranger aux adaptations audiovisuelles, avec un film d’animation qui adapte l’histoire de « Gyo » ou la série « The Junji Ito Collection », dans laquelle chaque épisode présente une adaptation de certaines des histoires individuelles les plus effrayantes de l’auteur. L’adaptation d' »Uzumaki » est prévue pour le public en octobre 2022, sous la direction d’Hiroshi Nagahama.