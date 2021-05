«  Jungle Cruise  » sera présenté simultanément dans les théâtres et Disney +

Les dirigeants de Walt Disney Studios se préparent pour la première de l’un des plus grands projets qu’ils ont préparés pour 2021, «Jungle Cruise», un film d’action et d’aventure qui, le jour de son arrivée en salles le 30 juillet, aura un première simultanée sur Disney + via son système «Premier Access».

Cela signifie que, en cas de vouloir le voir via Disney + au lieu d’aller au cinéma pour le voir, l’utilisateur devra payer un montant supplémentaire de 30 dollars, bien que cela garantisse un nombre illimité de reproductions. Cette nouvelle serait partagée par Dwayne «The Rock» Johnson via Instagram.

En plus de jouer dans le film aux côtés d’Emily Blunt, Johnson est également l’un des producteurs de «Jungle Cruise», c’est pourquoi il s’est assuré d’annoncer à ses abonnés que son travail le plus récent dans le cinéma familial peut être apprécié confortablement. et la sécurité de leur domicile le jour même de leur arrivée au cinéma.

« Jungle Cruise » sera le quatrième film du studio à présenter cette stratégie de sortie, en commençant par « Raya and the Last Dragon » en mars dernier, en se poursuivant avec les sorties éventuelles de « Cruella » et « Black Widow » cet été. dans les mois à venir, Disney commencera à présenter régulièrement ses premières.

Outre Johnson et Blunt, le film mettra également en vedette Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons et Paul Giamatti, qui sont dirigés par Jaume Collett-Serra (en charge du prochain film «Black Adam») avec un scénario de Michael Green et le duo composé de Glenn Ficarra et John Requa.

Comme des films comme « Haunted Mansion » ou « Pirates des Caraïbes », « Jungle Cruice » est inspiré de l’une des attractions les plus emblématiques de Disneyland dans laquelle l’aventurier rugueux Frank Wolff (Johnson) et l’intrépide chercheuse Lily Houghton (Blunt), partent à la recherche d’un vieil arbre capable de guérir des maladies qui pourraient changer à jamais le domaine de la médecine, malgré les redoutables dangers qui l’attendent.