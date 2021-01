Jungle Cruise Ride fait l’objet d’une refonte des parcs Disney en réponse aux accusations de racisme

Les parcs Disney ont annoncé qu’ils allaient réviser l’emblématique Croisière dans la jungle rouler en raison de ses «représentations négatives» des cultures. Beaucoup ont critiqué le manège pendant des années, affirmant qu’il présentait une vision raciste des peuples autochtones. La croisière dans la jungle est l’une des plus anciennes attractions de Disneyland et a été personnellement supervisée par Walt Disney. La nouvelle survient après l’annonce de leur intention de réviser Splash Mountain en raison de ses liens avec le film controversé de 1946. Chanson du sud.

Les responsables de Disney disent que leurs « Imagineers sont constamment à la recherche d’opportunités pour améliorer leurs expériences », ce qui, dans ce cas, signifie qu’ils apportent de grands changements au trajet Jungle Cruise. « Lorsqu’il s’agit de mettre à jour les attractions classiques, ils utilisent une approche très prudente et réfléchie », ont déclaré des responsables de Disney dans un communiqué. « Dans ce cas particulier, Imagineers a créé un scénario qui s’appuie sur ce que les gens aiment le plus tout en abordant simultanément les représentations négatives. » Comme ce fut le cas avec les nouvelles de Splash Mountain, les réactions seront probablement mitigées.

Il y a beaucoup de gens qui croient que les parcs Disney font la bonne chose en entrant et en retirant le matériel offensif, tandis que d’autres pensent qu’il n’y a rien de mal avec les manèges, notant qu’ils ont été faits à une époque différente. La croisière dans la jungle est basée sur La reine africaine film, mais au fil des ans, Disney a mis un point d’honneur à ajouter de l’humour à l’expérience. Une partie de cet humour a été critiquée pour sa représentation des indigènes, considérés comme des attaquants ou des cannibales. Aucun délai n’a été donné quant à la date à laquelle Disney aura terminé de réorganiser le manège dans les parcs de Californie et de Floride.

Chris Beatty, directeur du portefeuille créatif des parcs Disney, déclare: «Nous voulons nous assurer que tout le monde passe le meilleur moment, que les invités du monde entier puissent se connecter aux histoires que nous partageons et que la façon dont nous leur donnons vie est respectueuse du monde diversifié que nous vivre dans. » Avant que Splash Mountain et la croisière dans la jungle ne change, les parcs ont traversé et enlevé des parties du manège Pirates des Caraïbes que beaucoup avaient trouvées offensantes. Certains étaient en colère contre les changements au départ, mais ils étaient encore plus en colère lorsque le parc a décidé d’ajouter des éléments du pirates des Caraïbes franchise de films.

Walt Disney Imagineering veut s’assurer que les parcs et les manèges «reflètent les voix et les perspectives du monde qui nous entoure», selon Carmen Smith. L’annonce intervient alors que Disneyland reste fermé. Ce mois de mars marquera un an depuis que le parc a fermé ses portes, tandis que Walt Disney World en Floride a été ouvert, mais avec une fréquentation réduite, depuis juillet. On ne sait pas quand le parc à thème de Californie pourra ouvrir ses portes en toute sécurité pour le moment. Vous pouvez visionner une vidéo décrivant certains changements à venir dans le manège Jungle Cruise ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube des parcs Disney.

Sujets: Croisière dans la jungle, Disneyland, Disney