Jungle Cruise prend le contrôle du box-office du week-end avec 34,1 millions de dollars de transport

de Disney Croisière dans la jungle a dépassé la compétition au box-office de ce week-end pour remporter la première place. Le film, qui met en vedette Dwayne « The Rock » Johnson et Emily Blunt, a rapporté 34,1 millions de dollars au pays. Croisière dans la jungle est le plus grand film familial à ouvrir au box-office depuis le début de la pandémie, gagnant 27,6 millions de dollars supplémentaires à l’étranger. À l’échelle mondiale, le film a rapporté un total de 91,8 millions de dollars, dont 30 millions de dollars provenant des achats de Disney + Premiere Access au cours du week-end. Selon les analystes, la majorité des numéros Disney+ Premiere Access proviennent des États-Unis.

Malgré la pandémie qui circule toujours, les cinémas d’Amérique du Nord ont connu une augmentation de 16% par rapport au week-end dernier. Des films comme Space Jam : un nouvel héritage et Croisière dans la jungle prouver que les familles sont prêtes à fréquenter les salles de cinéma, avec Boss Baby : Entreprise familiale. Cependant, on ne sait pas combien de temps cela durera, la variante delta commençant à se propager rapidement dans certaines parties du pays. Bien que les chiffres soient en hausse par rapport à la semaine dernière, les chiffres sont inférieurs aux attentes.

Le chevalier vert a fait ses débuts au numéro deux ce week-end après avoir encaissé 6,76 millions de dollars. Le film fantastique médiéval épique a été écrit, édité, produit et réalisé par David Lowery, et a été acclamé par les critiques et les téléspectateurs. Old de M. Night Shyamalan est tombé au troisième rang avec 6,74 millions de dollars. Le thriller a reçu des critiques mitigées de la part des critiques et des téléspectateurs depuis ses débuts le week-end dernier. Cela étant dit, l’histoire de Shyamalan a reçu des éloges la semaine dernière, laissant le bouche à oreille se répandre.

Veuve noire a pris la quatrième position ce week-end après avoir gagné 6,4 millions de dollars. La dernière de l’univers cinématographique Marvel est entrée dans une certaine controverse cette semaine lorsque l’actrice Scarlett Johansson a poursuivi Disney pour rupture de contrat après avoir fait Veuve noire disponible sur Disney + le jour même de son ouverture en salles. Eau plate a fait ses débuts au numéro cinq avec 5,1 millions de dollars. Le drame met en vedette Matt Damon dans le rôle d’un ouvrier de plate-forme pétrolière au chômage de l’Oklahoma qui part aux côtés d’une Française (Camille Cottin) pour prouver l’innocence de sa fille condamnée (Abigail Breslin). Space Jam : un nouvel héritage a pris la sixième position ce week-end après avoir gagné 4,2 millions de dollars. À ce jour, la suite a rapporté 118,6 millions de dollars dans le monde.

Snake Eyes: A GI Joe Origins est arrivé au septième rang ce week-end avec 4 millions de dollars. Le dernier opus de la GI Joe La franchise a reçu des critiques mitigées de la part des téléspectateurs et des critiques depuis ses débuts le week-end dernier. F9 : La saga rapide est tombé au huitième rang après avoir rapporté 2,6 millions de dollars. Escape Game : Tournoi des Champions a pris la neuvième place, tandis que Boss Baby : Entreprise familiale a pris la dixième place avec 2,2 millions de dollars et 1,3 million de dollars, respectivement. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers. Attendez-vous à des chiffres intéressants la semaine prochaine avec la sortie de James Gunn’s La brigade suicide.

Box-office

1. Croisière dans la jungle – 34,1 millions de dollars

2. Le chevalier vert – 6,7 millions de dollars

3. Vieille – 6,7 millions de dollars

4. Veuve noire – 6,4 millions de dollars

5. Eau plate – 5,1 millions de dollars

6. Space Jam : un nouvel héritage – 4,2 millions de dollars

7. Snake Eyes: A GI Joe Origins – 4 millions de dollars

8. F9 : La saga rapide – 2,6 millions de dollars

9. Escape Game : Tournoi des Champions – 2,2 millions de dollars

dix. The Boss Baby : entreprise familiale – 1,3 millions de dollars

