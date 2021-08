Jungle Cruise aura une suite !

Croisière dans la jungle a eu une sortie en salles hybride et Disney+ Premier Access avec un passage réussi au box-office : 187 millions de dollars récoltés dans le monde et plus de 30 millions de cette devise lors de ses trois premiers jours de streaming. Le film, basé sur l’une des attractions des parcs de la Casa del Ratón, est une aventure amusante pleine d’humour qui divertit de manière saine.







Émilie émoussée et Dwayne Johnson titre le casting de l’entrée originale par Croisière dans la jungle comme l’intrépide Lily Houghton et le spirituel Frank Wolff. Le chercheur engage le capitaine pour l’emmener sur son bateau à travers la jungle afin de trouver un arbre aux propriétés magiques de guérison. Ensemble, ils risquent leur vie en cours de route.

Jungle Cruise 2 arrive

Disney a donné son feu vert à la deuxième entrée de cette aventure et l’équipe créative en charge du film original va être aux manettes de la suite : le réalisateur Jaume Collet Serra et la personne en charge du scénario du film, Michel Vert. De cette façon, on peut s’attendre à une continuité bien connectée entre la première bande et sa suite, dont on ignore encore beaucoup.

Quelle sera l’excuse pour se rassembler Frank Wolff avec Lily Houghton de nouveau? Espérons que le capitaine soit présent pour aider la courageuse scientifique qui n’hésite pas une seconde à risquer sa vie alors qu’elle a un objectif en tête. La chimie entre Emily Blunt et Dwayne Johnson C’est indéniable, quelque chose qui ajoute à la continuité de cette grande aventure.

En attendant, quand sera-t-il disponible Croisière dans la jungle gratuitement sur la plateforme de streaming Disney+ d’Amérique latine ? Le film a eu une première hybride, comme ce fut le cas avec la controverse Veuve noire, dans les cinémas et Premier Access en même temps. Il est prévu d’être disponible gratuitement le 12 novembre prochain.

Toujours pas abonné Disney+ profiter des contenus exclusifs de la plateforme ? S’abonner dans ce lien. Ne réfléchissez plus !