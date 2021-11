Jungle Cruise 2 sera une aventure mondiale, confirme le producteur

Croisière dans la jungle Le producteur et président de Seven Bucks, Hiram Garcia, a maintenant confirmé que la prochaine suite partira pour des endroits plus divers, explorant le monde bien au-delà de l’Amazonie. Alors que la première sortie est restée fidèle à l’attraction éponyme du parc à thème de Disney, il semble que Croisière dans la jungle 2 s’éloignera de son homonyme pour se tailler sa propre aventure.

« Je pense que les fans peuvent s’attendre à ce que nos héros couvrent plus de territoire. Notre premier film s’est principalement déroulé entre Londres et l’Amazonie, mais pour cette prochaine aventure, nous avons des projets beaucoup plus ambitieux. Cela s’ajoute à la joie de voir comment la relation de Frank et Lilly se poursuit évoluer ne sont que quelques-unes des nombreuses choses avec lesquelles nous nous sommes amusés à jouer pendant que nous décomposons l’histoire. »

Confirmant que la production travaille toujours sur l’histoire pour Croisière dans la jungle 2, il est possible que la suite voie le couple d’aventuriers s’éloigner de la simple croisière, voyageant aux quatre coins du monde à la recherche de talismans mystiques et autres. En plus de taquiner la portée plus large de la suite, Garcia a révélé que le Croisière dans la jungle La suite est devenue un projet prioritaire pour Seven Bucks et Disney, ce qui suggère que les studios ont beaucoup de confiance dans la réunion éventuelle de Dwayne Johnson et Emily Blunt. Et à juste titre.

« Nous avons adoré faire ce film, et non seulement faire ce film, mais aussi la famille que nous avons créée qui en découle. Nous aimons Emily Blunt et nous ne pouvons pas en faire assez avec elle ; elle est devenue une amie si proche de l’équipe de production et des cinéastes. . Elle et le DJ sont les meilleurs amis et ont été profondément impliqués avec nous sur le développement. Nous avons une idée de ce que nous voulons faire et de l’aventure dans laquelle nous voulons emmener ces gars. C’est une grande priorité pour nous et Disney, et nous sommes impatients d’emmener les fans dans une autre balade avec ce groupe. »

Inspiré du célèbre manège du parc à thème Disneyland, Disney’s Croisière dans la jungle est une aventure pleine d’aventures et de sensations fortes sur l’Amazone avec le skipper sarcastique Frank Wolff (Dwayne Johnson) et la chercheuse intrépide Dr Lily Houghton (Emily Blunt). Lily est déterminée à découvrir un arbre ancien doté de capacités de guérison inégalées, possédant le pouvoir de changer l’avenir de la médecine. Poussés ensemble dans cette quête épique, le duo improbable rencontre d’innombrables dangers et forces surnaturelles, tous cachés dans la beauté trompeuse de la forêt tropicale luxuriante.

La première Croisière dans la jungle était initialement prévu pour une sortie en 2019, avant d’être déplacé en 2020, où il a ensuite été à nouveau reporté au milieu de la situation mondiale actuelle et de la lassitude face aux sorties en salles. Cela a conduit Disney à annoncer que le film sortirait à la place simultanément dans les salles et sur Disney + avec Premier Access, et, malgré tout le drame, Croisière dans la jungle a depuis rencontré un grand succès financier, rapportant plus de 204 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait le dixième film le plus rentable de 2021, et engrangeant 30 millions de dollars des ventes mondiales de Disney + Premier lors de son week-end d’ouverture.

Croisière dans la jungle doit être publié sur l’accès abonné standard de Disney + le jour de Disney +, le 12 novembre, qui verra également le Shang-Chi et la légende des dix anneaux deviennent également disponibles. Cela nous vient de The Wrap.

