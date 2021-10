Jungle Cruise 2 May a mis le cap sur des destinations du monde entier

Disney a une autre grande franchise entre les mains. Croisière dans la jungle avait à peine mis les voiles cet été que The Rock a annoncé que les pourparlers pour une suite étaient déjà en cours. Avec le film remportant un gain de 211 millions de dollars au box-office, ainsi qu’une course réussie sur Disney + Premier Access, l’annonce en août qu’un suivi avait été vert n’a été une surprise pour personne. Étant basé sur une balade vétéran du parc Disney, tout comme Pirates des Caraïbes avant cela, le film a été développé comme un film autonome et potentiellement le début d’une autre franchise de longue date. Maintenant que la franchise est lancée, la question est de savoir où la croisière nous mènera-t-elle ensuite?

Parler à Cri d’écran, le producteur Hiram Garcia était heureux de discuter de l’avenir de la franchise tel qu’il le voit, et cela devrait voir Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jack Whitehall et al visiter de nouveaux endroits et se laisser entraîner dans de nouvelles rencontres surnaturelles quand vient le temps de tourner Croisière dans la jungle 2.

« Maintenant que les fans [have] nous a embrassés et nous avons demandé une suite, nous commençons vraiment à nous amuser! » a déclaré Garcia. « Nous avons rencontré ces deux personnages qui partagent une chimie incroyable et le monde est à notre disposition. Nous parlons de beaucoup de grands concepts amusants qui nous emmènent dans différents endroits du monde. Qui sait quels mystères et choses surnaturelles ces gars vont rencontrer ? Je ne peux rien révéler, mais je peux vous dire que nous ramenons toute l’équipe. À travers le premier film, nous avons noué de grandes amitiés et de l’amour et je pense que cela continuera pour la suite. Nos relations établies vont profiter encore plus au film. Nous sommes enthousiasmés par toutes les idées sur lesquelles nous avons réfléchi et nous sommes déterminés à y aller aussi vite que possible. »

Disney a annoncé un certain nombre d’emplacements réservés dans les années à venir, dont l’un sera occupé par la deuxième aventure des Cruisers, et une fois que la Maison de la souris sait que c’est un gagnant, ils n’ont pas tendance à traîner, alors attendez-vous voir Dwayne Johnson et Blunt deviennent tatillons les uns avec les autres dès juillet 2023 s’ils vont de l’avant à toute vapeur.

Croisière dans la jungle suivi le capitaine de bateau fluvial Frank (Johnson) aidant le Dr Lily Houghton (Blunt) et son frère (Whitehall) à rechercher une plante mystique qu’ils s’attendent à trouver sur le fleuve Amazone. À la fin du film, le capitaine Frank est libéré de sa malédiction de rester dans la jungle, et donc prêt à partir à l’aventure ailleurs. Cela laisse la voie à suivre pour que les scénaristes emmènent le prochain film où ils veulent, même si vous aimeriez penser que cela impliquera une autre jungle quelque part, alors qu’ils partent pour plus d’aventures qui seront soit liées à une mythologie connectée, soit agir comme des films autonomes reliés par les seuls personnages centraux.

Croisière dans la jungle est actuellement disponible en streaming sur Disney +, et sortira en 4K, DVD et Blu-ray le 16 novembre, contenant l’ajout de 11 scènes supprimées et toute une gamme de fonctionnalités bonus de séquences en coulisses sur la réalisation du film. Cette nouvelle est originaire de ScreenRant.

