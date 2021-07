Jungle Cruise 2 arrive-t-il ?

Le film basé sur une attraction de Le monde de Disney sortiront ensemble dans les salles et Disney+ 30 juillet. Les protagonistes, Dwayne Johnson et Emily Blunt, ils ont montré une alchimie particulière en travaillant sur le film et tous deux admettent qu’ils seraient très à l’aise pour répéter l’expérience. Jungle Cruise 2 est-il une réalité ? On ne sait toujours pas comment se déroulera le premier volet, mais si l’on se fie aux souhaits des acteurs, tout indique que la suite arrivera à un moment donné.

Profitant d’une interview accordée par les deux interprètes, Johnson a avoué qu’il aimerait revisiter le monde de Croisière dans la jungle près de Émilie émoussée et a révélé qu’elle jouera bientôt dans un film qu’il produira lui-même. Il semble qu’une grande amitié ait émergé entre ces acteurs et s’est transférée au niveau professionnel.

Jungle Cruise 2 est-il une réalité ?







« Non seulement c’est une grande star de cinéma, mais plus important encore, c’est l’être humain le plus empathique que j’aie jamais rencontré. »Johnson a dit en référence à Blunt. L’actrice a également eu des mots chaleureux pour sa co-star : « Il est plus gentil et timide que les gens ne le pensent, vous vous rendez compte que The Rock est la performance de sa vie. C’est différent de qui il est vraiment. »

Croisière dans la jungle il est « l’aventure la plus épique de l’été, celle que tout le monde attendait », tel que défini par Johnson. C’est un mélange solide de comédie, d’action et d’aventure se déroulant au 20e siècle. C’est l’histoire d’un groupe d’explorateurs qui voyagent en Amazonie pour trouver un arbre aux propriétés magiques curatives. The Rock joue le capitaine Frank Wolff tandis qu’Emily Blunt est Lily Houghton.

Bien qu’il n’y ait pas eu de nouvelles officielles sur un deuxième volet du film, The Hollywood Reporter a rapporté qu’il y avait déjà des discussions sur une éventuelle suite du film. Le désir des comédiens est de revenir dans ce monde posé par Disney et la performance du film original pourrait se terminer par un feu vert pour une suite de cette aventure.

