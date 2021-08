Jungle Cruise 2 arrive officiellement à Disney avec le retour de la distribution originale

Croisière dans la jungle obtient officiellement une suite. Quelques semaines seulement après sa première dans les salles, le film à succès de Disney a dépassé les 100 € au box-office américain, et ces chiffres ont laissé les pouvoirs qui sont impressionnés. THR rapporte maintenant que Croisière dans la jungle 2 est en préparation avec les stars Dwayne Johnson et Emily Blunt qui devraient reprendre leurs rôles respectifs de Frank Wolff et du Dr Lily Houghton.

Le réalisateur Jaume Collet-Serra devrait reprendre la barre Croisière dans la jungle 2 après avoir réalisé le film original. Croisière dans la junglele co-scénariste Michael Green est également de retour pour écrire la suite. John Davis, John Fox, Beau Flynn, Dany Garcia, Hiram Garcia et Dwayne Johnson devraient également revenir en tant que producteurs. Scott Sheldon est producteur exécutif.

La route a été longue pour le Croisière dans la jungle film pour faire son chemin vers le grand écran, donc Disney doit être content de son succès. En développement depuis plus de 15 ans, le film est basé sur l’attraction populaire Disneyland du même nom, qui a été l’un des manèges originaux lors de l’ouverture du parc à thème dans les années 1950. Il suit un capitaine (Johnson) d’un petit bateau fluvial qui emmène un scientifique (Emily Blunt) et son frère (Jack Whitehall) à travers une jungle à la recherche de l’Arbre de Vie.

Le mois dernier, Dwayne Johnson a taquiné une suite en disant qu’il avait rencontré Disney pour discuter de la possibilité. Bien que rien n’ait été confirmé à l’époque, l’annonce a contribué à satisfaire les fans souhaitant voir plus de Johnson et Blunt dans une suite. Répondant à un fan qui a fait l’éloge du film et a demandé une suite, The Rock a déclaré: « Merci mon pote! Heureux que vous ayez aimé Croisière dans la jungle et nous avons une réunion de suite le week-end prochain. »

Merci mon pote! Content que vous ayez aimé #Croisière dans la jungle et nous avons une réunion de suite le week-end prochain ???????????????????????? https://t.co/qYhyl0ogxz – Dwayne Johnson (@TheRock) 1 août 2021

« Eh bien, je pense toujours qu’il existe une version sur grand écran », a déclaré Hiram Garcia à Collider à propos de l’avenir de la franchise. « Je pense que la façon dont nous réalisons ces films et la façon dont nous voulons raconter ces histoires, c’est définitivement sur grand écran … Alors je dirai, mais en tant que cinéastes, notre conception du film a toujours été conçue pour le grand écran en premier , c’est pour ça qu’on a conçu, notre objectif est pour toute la famille, tous vos amis de huit à 80 ans, c’est le genre de film, ce genre de films de retour en arrière. un bon moment, partez dans ce genre d’aventure folle, un peu d’évasion. »

Croisière dans la jungle a été mis à disposition sur Disney + avec Premier Access moyennant des frais supplémentaires le 30 juillet, le jour même de la sortie du film en salles. Cette stratégie de double sortie a mis Disney dans l’eau chaude, car Scarlett Johansson a poursuivi la House of Mouse pour rupture de contrat. Pour leur part, Johnson et le reste de la Croisière dans la jungle L’équipe s’est abstenue de se joindre à la poursuite en signe de solidarité envers Disney.

La suite de Croisière dans la jungle n’a pas encore de date de sortie officielle fixée par Disney. En attendant, vous pouvez voir le premier film à l’affiche actuellement dans les salles. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

