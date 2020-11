Jungkook de BTS est la première personne à être nommée « l’homme international le plus sexy » par le magazine People

Magazine américain renommé Gens, qui compte près de 50 millions d’adultes, a finalement annoncé les résultats de son sondage recensant les hommes les plus sexy du monde – et BTSde Jungkook a pris la première place de sa catégorie!

Le magazine a lancé le sondage de cette année «L’homme le plus sexy du monde» le mois dernier, demandant aux fans de voter dans de nombreuses catégories allant de «Sexiest Brothers» à «Sexiest Content in Quarantine». Maintenant, les résultats sont connus et Jungkook a été officiellement nommé l’un des gagnants légendaires.

Jungkook a décroché la première place dans le vote «2020 Sexiest International Man» – et qui est surpris? Regardez-le!

De son visage à ses cuisses, Jungkook a longtemps été annoncé comme l’une des idoles les plus chaudes de la K-Pop.

Il est souvent à son plus sexy quand il joue, mais il peut même enflammer l’âme des fans avec un simple acte comme boire de l’eau.

Puisque c’est la première fois Gens a inclus une catégorie internationale dans le vote, Jungkook est officiellement la première personne au monde à recevoir le titre de «l’homme international le plus sexy».

Jungkook, 23 ans, a affronté quatre autres hommes pour la prestigieuse distinction: l’acteur canadien de 37 ans Dan Levy (connu pour son rôle dans CBCde Ruisseau Schitt),

L’auteur-compositeur-interprète australien Keith Urban, 53 ans (connu pour des chansons comme «Vous penserez à moi»),

L’acteur gallois de 46 ans Matthew Rhys (un Golden Globe nominé et Emmy lauréat),

et l’acteur irlandais de 24 ans Paul Mescal (connu pour son rôle dans BBC troisde Personnes normales).

BTS a également été nominé pour Gensle titre «Sexiest Chart-Topper» en tant que groupe. Malheureusement pour les ARMYs, ils ont perdu face à l’ancienne star de One Direction Harry Styles de la renommée de «Watermelon Sugar».

Les gagnants de Gens«L’homme le plus sexy du monde» paraîtra dans le prochain numéro du magazine, sur les tablettes le 20 novembre. Félicitations, Jungkook!