Jungkook de BTS a révélé comment son expérience en tant que réalisateur de vidéoclips pour « Life Goes On » était

BTS a tenu une conférence de presse pour le lancement de leur nouvel album, ÊTRE, le matin du 20 novembre 2020. Comme de nombreuses ARMY le savent, chaque membre a pris un rôle dans la production de l’album. Jungkook en particulier, s’est essayé au tournage et à la réalisation du clip vidéo.

Il a été précédemment partagé qu’il a pris en charge personnellement quelques scènes, avec l’aide d’une équipe de professionnels bien sûr. Il a révélé lors de la conférence de presse qu’il avait essayé de mettre en évidence ce qu’il pensait être les points clés de la chanson – un sens de la réalité et un peu de sérieux.

Si vous m’appeliez réalisateur, je serais un peu gêné. J’aime prendre des vidéos normalement, alors on m’a confié la tâche de filmer le clip vidéo. Depuis que je l’ai pris, j’ai fait de mon mieux pour y travailler dur. Quand j’ai entendu pour la première fois la chanson «Life Goes On», j’ai senti que la partie la plus importante était le sens de la réalité ainsi que la gravité derrière elle. Afin de transmettre cela, j’ai discuté avec les autres directeurs de caméra et le personnel de tournage, ainsi qu’avec les membres bien sûr, au cas où ils auraient certains aspects d’eux-mêmes qu’ils voudraient montrer personnellement. J’ai donc essayé de refléter leurs opinions dans le clip vidéo.

– Jungkook