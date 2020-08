Jumelles Nikki et Brie Bella: les bébés sont venus (presque) en même temps

03.08.2020 08h26

Brie et Nikki Bella sont toutes deux devenues mamans. Quelle merveilleuse coïncidence: les sœurs jumelles ont été autorisées à accueillir leur bébé dans le monde en quelques heures.

Actualités sur Instagram

Nikki a donné naissance à son premier enfant vendredi 31 juillet et a fièrement partagé la nouvelle sur Instagram. «Notre petit garçon est ici et nous ne pourrions pas être plus heureux et amoureux! Tout le monde est en sécurité et en bonne santé », a écrit la jolie brune. Son fiancé Artem Chigvintsev a également annoncé la douce nouvelle: “Veuillez souhaiter la bienvenue à notre précieux garçon Chigvintsev … Je suis fier de mon être cher.”

Source: instagram.com

Brie Bella est devenue mère un jour plus tard

La soeur de Nikki, Brie, n’était qu’un jour plus tard heureuse de l’arrivée de sa progéniture. “C’est un garçon! Nous sommes submergés de joie et tout le monde est en bonne santé! », A-t-elle exprimé sa joie. C’est le deuxième enfant de la lutteuse professionnelle et de son mari Daniel Bryan. En 2017, ils sont devenus parents d’une fille.

Grossesses identiques

Comme Brie l’a récemment révélé à son sujet, c’était une bénédiction de «vivre une grossesse aux côtés de sa sœur dans une période d’incertitude et de troubles». Les grossesses des jumeaux étaient presque identiques, des désirs aux symptômes – maintenant dans une rangée y compris la date de naissance.

Enfin le sexe à nouveau

Pendant ce temps, Nikki Bella a hâte d’avoir à nouveau des relations sexuelles. “J’ai hâte d’avoir à nouveau des relations sexuelles passionnées avec Artem”, a déclaré le joueur de 36 ans dans “The Bellas Podcast”: “J’ai hâte que nous nous aimions à nouveau en position de missionnaire, transpirions et nous pénétrions dans les yeux.” regardez – comme nous l’avons toujours fait autrement. “(Bang)