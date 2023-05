Jumeaux transgenres: le spectacle HBO MAX que vous DEVEZ VOIR pour le mois de la fierté

HBO Max

© HBOMaxLa série suit Mayla et Sofia, les premières jumelles au monde à subir un changement de sexe.

Nous entrons en juin et alors que le mois de la fierté c’est tous les mois, juin a officiellement cette description, donc petit à petit on voit plus de contenu qui s’adresse aux populations LGBTQIA+ sur différentes plateformes et On vous parlera de la série documentaire jumeaux transgenres et pourquoi devriez-vous le regarder sur HBO Max.

C’est une série unique Produit par Warner Bros. Discoverypuisqu’il accompagne la vie des sœurs brésiliennes Mayla et Sofía, 21 ans, les premiers jumeaux au monde à subir ensemble une opération de changement de sexeainsi que les plus jeunes au Brésil à subir cette procédure.

Tout au long de la série, Mayla et Sofía se retrouvent pour profiter des vacances, retrouver de vieux amis et relever de nouveaux défis après avoir subi une procédure de changement de sexe ensemble, en 2021, alors qu’ils avaient 19 ans.

+ Combien d’épisodes a-t-il et quand Transgender Twins est-il diffusé en première sur HBO Max ?

La série, une production brésilienne, arrive sur la plateforme de streaming le 1er juin pour célébrer le mois de la fierté ou la fierté LGBTQIA+ et a un total de six épisodes. Les trois premiers chapitres seront disponibles à la première et les trois suivants arriveront juste une semaine plus tard, jeudi.

La série suit la vie de Mayla, qui est en Buenos Airesoù il étudie la médecine pendant que Sofía est en francà l’intérieur de São Paulo, où il étudie l’ingénierie.

« Les conflits, les choix, l’amour, la réalisation des rêves et la lutte quotidienne pour la reconnaissance et contre les préjugés Ce sont quelques-uns des sujets abordés dans l’émission de téléréalité.« , dit la description de HBO Max.

+ D’où sont les sœurs Mayla et Sofia que Transgender Twins représente ?

Les jumeaux ont grandi à Tapira, une ville de l’intérieur du Minas Gerais qui compte 4 000 habitants : «les jeunes femmes sont d’origine simple, issues d’une famille modeste qui, malgré les contraintes financières et sociales, a toujours tout fait pour soutenir et contribuer aux rêves de Mayla et Sofia« , note HBO Max.

La série commence précisément dans la ville où les jumeaux ont grandi, où ils se retrouvent pour participer à un concours de beautéétant l’un de leurs rêves d’enfance et où ils ont l’opportunité de travailler avec la styliste Michelly X, qui est également une femme trans et qui a travaillé avec des artistes comme Xuxa et Anitta.

« L’arrivée des jumelles à l’intérieur du Minas Gerais, les retrouvailles avec leur famille et les commentaires des habitants augmentent la tension avec les préparatifs du concours de beauté. Comment seront les prochains jours ?», approfondit HBO Max.

