JUMANJI Tie-In obtient une réédition exclusive à la PS5

Les fans de titres liés aux films douteux seront peut-être ravis d’apprendre que JUMANJI: The Video Game – l’adaptation 2019 de la série de films modernes – sera réédité en exclusivité sur PlayStation 5 le 22 octobre. L’actualisation de nouvelle génération ajoutera « des temps de chargement plus rapides, une résolution dynamique 4k, un HDR et des fréquences d’images allant jusqu’à 120 images par seconde ».

A part ça, c’est le même jeu : un jeu de tir à la troisième personne laineux avec une coopération à quatre joueurs et la ressemblance de The Rock. Il n’y a aucune mention de changements ou d’améliorations du gameplay; il n’y a pas non plus de mot d’un mise à niveau gratuite de PS4 à PS5, alors ne vous attendez pas à ce qu’il ait droit à cette nouvelle version si vous avez acheté l’original auparavant.