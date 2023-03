Jumanji: The Next Level Star donne la mise à jour de Jumanji 4

L’anticipation de la suite Jumanji le film devient bruyant. Jumanji : le niveau supérieursorti en 2019, était le dernier film de la franchise, après le succès massif du 1995 Jumanji redémarrer Jumanji : Bienvenue dans la jungle. Les fans attendent avec impatience une autre aventure exaltante du Dr Smolder Bravestone et de son équipe.

Au grand dam des fans, l’un des acteurs principaux, Madison Isman, ne sait rien du quatrième opus de la franchise. Iseman espère qu’elle pourra reprendre son rôle de Bethany Walker dans le film depuis que Jumanji a changé sa vie pour le mieux. Lorsqu’on lui a demandé de faire le point sur le film, elle a déclaré à Cinema Blend,

« Rien. Si vous entendez quelque chose, faites le moi savoir. … Et Sony est sur la ligne, ‘Hé les gars…’ Je veux dire, c’est définitivement, ce serait un rêve. Cette franchise a changé ma vie, et elle me manque énormément ainsi qu’à tous ceux qui en ont fait partie.