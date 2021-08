Jumanji 4 va de l’avant, le producteur veut le « faire sortir du parc »

Une nouvelle mise à jour sur Jumanji 4 Le film du producteur Hiram Garcia confirme que la suite est en plein développement. Après la sortie de l’original Jumanji en 1995, la série de films a été relancée en 2017 avec Jumanji : Bienvenue dans la jungle. Cela a été suivi d’une autre suite, celle de 2019 Jumanji : le prochain niveau, qui ont tous deux été de très gros succès au box-office.

Compte tenu du succès des nouveaux films, un autre volet est actuellement en production. L’année dernière, le réalisateur, Jake Kasdan, a déclaré que le plan était de faire un autre film avec le même casting des deux films précédents. Dans une nouvelle interview avec Collider, Hiram Garcia fourni une autre mise à jour sur l’état actuel du film. Comme expliqué dans l’interview, toutes les personnes impliquées travaillent en étroite collaboration pour livrer l’histoire la plus forte possible.

Le casting principal de la nouvelle série de films Jumanji comprend Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillan. Moderniser l’histoire de Jumanji pour l’ère moderne, Bienvenue dans la jungle suit un groupe d’adolescents qui se retrouvent piégés dans un jeu vidéo en tant qu’avatars adultes. Physiquement dans la jungle du jeu, le groupe doit terminer le jeu aux côtés d’un autre joueur qui a été piégé dans Jumanji depuis 1996. En Le niveau suivant, l’équipe d’amis se retrouve malheureusement piégée dans Jumanji une fois de plus, cette fois face à de nouveaux défis dans une quête plus dangereuse.

« Nous commençons à peine à parler de tout cela, et la vérité est que nous avons à peine commencé. Nous entamions juste la conversation avant cette calamité mondiale et nous la reprendrons dès que tout le monde sera installé », a déclaré Kasdan. Collisionneur au début de la pandémie. « Nous aimons tous travailler ensemble et nous avons adoré les faire. Pour moi, la chose qui a toujours été la plus critique quand on parle d’une suite, d’abord dans le premier film et maintenant dans la possibilité d’une autre suite, c’est qu’il faudrait excitant tout seul d’une manière comparable à ce que les deux premiers étaient pour moi. Je devrais aimer l’idée tout autant. Donc je pense qu’il y en aura un troisième et ce n’est que les premiers jours d’essayer de comprendre savoir ce que ce serait. »