Jumanji 4 pourrait arriver plus tôt que prévu

Est Jumanji 4 arriver plus tôt que prévu ? Quand il a été annoncé que Dwayne Johnson et Kevin Hart joueraient dans une suite / redémarrage du film très apprécié de Robin Williams Jumanji, l’idée a été immédiatement rejetée par beaucoup qui ne pouvaient pas supporter l’idée d’une suite qui ne mettrait pas en vedette Williams. Cependant, lorsque le film est arrivé et a pris d’assaut le box-office sans profaner le sol sacré sur lequel il était posé, il y avait évidemment une suite qui allait suivre. Jumanji : le prochain niveau dûment arrivé et a une fois de plus fourni une balade amusante aux fans du film original et aux nouveaux venus dans la franchise, et maintenant le producteur Hiram Garcia a révélé que le prochain film pourrait bien arriver dans un avenir pas trop lointain.

S’adressant à ComicBook.com, Garcia a déclaré: « Nous avons un pitch vraiment amusant. Nous nous préparons en fait à le présenter à Sony pour leur faire entendre ce que nous avons préparé. Nous avons une grande vision pour [the next Jumanji] film, donc nous sommes excités pour ça. Nous le prenons bientôt. Et évidemment le but est quelque temps après… Jake [Kasdan] fait Rouge pour nous, ce sera donc la prochaine étape. Mais quelque temps après Rouge sort, Jumanji va être sur le pont. J’ai l’impression que nous aurons tout prêt d’ici là et que nous pourrons entrer dans ce troisième volet. »

Garcia a eu une collaboration assez réussie avec Dwayne Johnson au cours des dernières années, ayant travaillé avec l’ancienne star de la lutte sur les deux Jumanji suites, le film Netflix Avis rouge et le Red One récemment annoncé, ainsi que le prochain Adam noir. Avec Johnson alignant clairement ses nouveaux films successivement, il semble qu’une fois l’Amazon Prime lié Rouge est dans la boîte, il est directement sur le suivant Jumanji film, qui a déjà ajouté Danny DeVito et Donald Glover au casting de retour de Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan et Jack Black.

« Ça va être bon, mec », a déclaré Garcia. « C’est vraiment, c’est amusant et c’est intelligent. C’est une prise vraiment intelligente. Et Jake a été le fer de lance de cela, et il est brillant. »

Garcia lui-même a également un emploi du temps assez chargé, avec son équipe Seven Bucks apportant Red Notice à Netflix la semaine prochaine, Adam noir en salles en juillet et l’animation Ligue des Super Animaux direction HBO Max l’année prochaine, alors il y a aussi Doc Savage, les Gros problème dans la petite Chine refaire et Kate Warne, qui met en vedette Johnson’s Croisière dans la jungle partenaire d’entraînement, Emily Blunt.

L’original Jumanji est sorti en 1995, gagnant plus de 262 millions de dollars sur son budget de 65 millions de dollars, principalement grâce au personnage à l’écran de sa star Robin Williams, ce qui en fait le 10e film le plus rentable de l’année. Il a fallu plus de vingt ans avant que quiconque ose tenter une suite, et quand elle est arrivée Jumanji : Bienvenue dans la jungle n’a pas déçu avec un box-office mondial de 962 millions de dollars et une réponse généralement positive du public, conduisant à Le niveau suivant en 2019, qui a réussi à fournir des chiffres très similaires à la fois en termes de recettes et de critiques. Qu’ils puissent pousser le bateau plus longtemps avec un autre bon retour est quelque chose que nous ne pouvons qu’attendre de voir, mais il semble que cette attente ne sera pas si longue après tout. Cette histoire nous vient de ComicBook.com.

