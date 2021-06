Jumanji 4 arrivera quand le moment sera venu, promet Kevin Hart

Jumanji : le prochain niveau La star Kevin Hart a déclaré sans équivoque qu’un autre épisode de la franchise populaire était toujours en cours, malgré quelques revers inévitables. Hart, qui a plusieurs projets en préparation dont l’adaptation en jeu vidéo Frontières, a assuré Jumanji fans qu’il y a plus à venir, mais tout est une question de timing. Jumanji 4 qui va se passer. La question est quand.

« A nous de recréer le Jumanji monde et avoir ce succès, c’est monumental. Vous ne vous en éloignez pas. Nous n’avons aucun intérêt à nous en aller. C’est une question de timing. Dwayne, moi-même… Je fais un film avec Jack Black en ce moment, Frontières. Je suis à Budapest. Nous avons tous en quelque sorte entrepris d’autres projets, donc je pense que lorsque les choses ralentiront pour nous et que nos engagements seront terminés, nous allons certainement en revoir un autre parce qu’il n’y a aucune raison de ne pas le faire. C’est une aventure familiale. C’est une case qui, encore une fois, si vous pouvez vérifier correctement, c’est incroyable. C’est rentable. La maisonnée de tous peut sortir et profiter, mais pour le moment, mes priorités sont et les engagements que j’ai pris. »

Depuis que nous avons réinventé le monde de Jumanji de retour en 2017 Jumanji : Bienvenue dans la jungle, la poursuite de la franchise par Kevin Hart et Dwayne Johnson a été un énorme succès auprès du public et des critiques. Avec les étoiles à bord, et avec les deux Jumanji : le prochain niveau et Jumanji : Bienvenue dans la jungle rapportant des recettes au box-office de près d’un milliard de dollars chacun, il est impossible que le studio n’ait pas Jumanji 4 souligné quelque part sur un tableau blanc.

Pour l’instant, Kevin Hart a beaucoup à faire, y compris sa relation de travail continue avec le géant du streaming, Netflix.

« Rester fidèle à mon partenariat avec Netflix, en m’assurant que je donne la priorité à ces films. Les éliminer, le faire à un niveau élevé, puis après cela, regarder quel est le monde de l’appétit pour les autres choses que nous avons sur le Cela va être une priorité. Mais il n’y a aucun monde où nous ne sommes pas intéressés à faire plus. Je sais que Sony l’est certainement aussi. »

Jumanji : le prochain niveau conclut les choses avec une allumette des choses à venir. Une scène de mi-crédits fait allusion au monde du jeu qui s’infiltre dans le monde réel un peu comme dans le premier Jumanji, ainsi que Dwayne Johnson confirmant dans un article sur les réseaux sociaux que le méchant du film, Jurgen, était en fait un avatar jouable, ce qui signifie que quelqu’un le contrôle, la star d’action révélant qu’un quatrième Jumanji le film répondra qui est cette personne.

Hart n’est pas le seul membre du Jumanji pour confirmer qu’un quatrième film est tout sauf une fatalité cinématographique, avec Hiram Garcia, président de la production chez Seven Bucks Productions, révélant plus tôt cette année que les conversations se déroulent « à 100% » dans les coulisses, le studio prévoyant quelque chose de grand pour la prochaine tranche. « Vous savez, nous avons toujours des conversations, et c’est une famille, tout ce groupe s’il y en a jamais eu », a déclaré Garcia. « Il est difficile d’imaginer ou de se souvenir d’une fois où j’ai été sur un plateau où c’est juste un groupe bien-aimé de distribution et d’équipe et d’acteurs et ce n’est qu’une de ces choses où nous savons que nous avons une très grande idée avec laquelle nous voulons faire nous en avons discuté.

Kevin Hart peut actuellement être vu dans la comédie dramatique Netflix Paternité, qui suit un nouveau père qui a du mal à élever sa fille après la mort subite de sa femme, qui a vu le comédien et acteur recevoir d’énormes éloges pour sa performance contre-type. Il prêtera également sa voix aux Super Pets de DC. Cette dernière nouvelle nous parvient avec l’aimable autorisation de Collider.

Sujets : Jumanji 4