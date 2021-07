Julie et les fantômes saison 2 : date de sortie et tout ce que l’on sait

– Publicité –



Kenny Ortega était le créateur de la série. Julie et les fantômes La saison 1 a été créée sur Netflix en septembre 2020. C’était instantanément un favori des fans grâce à son scénario captivant, sa musique entraînante et ses personnages dominants. La saison 1 a été un énorme succès sur Netflix, avec une note de 93% pour Rotten Tomatoes. Julie et le fantôme est une série digne d’une frénésie que les fans adorent, et ils ont hâte de voir la suite. Les showrunners livreront-ils une autre saison palpitante ? C’est tout ce que nous savons.

Julie et le fantôme sont-ils renouvelés pour la saison 2 ?

Les showrunners n’ont pas encore confirmé le renouvellement de Julie & les Fantômes Saison 2. Les fans attendaient ce moment depuis un moment, mais Netflix est resté silencieux à ce sujet. Il y a beaucoup de rumeurs et de prédictions de fans. Netflix met plus de temps à renouveler la série, nous nous attendons donc à un retour en force.

Date de sortie de la saison 2 de Julie et les fantômes

Netflix n’a pas encore annoncé de date de première pour Julie et les fantômes Saison 2. Si la série est renouvelée, nous pourrions nous attendre à ce qu’elle soit diffusée en 2022. Selon nos sources, les scénaristes travaillent actuellement sur la suite pour offrir quelque chose de nouveau au public. Nous allons bientôt recevoir une annonce officielle.

Continuez à vous connecter pour recevoir des mises à jour plus intéressantes sur Julie et les fantômes Saison 2 au cours des prochains jours.