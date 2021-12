Julie et les fantômes de Netflix annulés après une saison

Julie et les fantômes, une comédie musicale surnaturelle diffusée sur Netflix, est annulée après une seule saison. L’annonce a été confirmée par le producteur exécutif de la série, Kenny Ortega.

La légende de la publication d’Ortega sur les réseaux sociaux disait : « Notre [Julie and the Phantoms] La famille veut envoyer notre amour et nos remerciements infinis à nos Fantoms du monde entier pour l’immense effusion d’amour et de soutien que vous nous avez témoignés depuis notre première. Nous avons appris cette semaine que Netflix ne viendra pas nous chercher pour une autre saison. Bien que nos cœurs soient attristés, nous avançons avec une telle fierté pour ce que nous avons accompli en tant qu’équipe et la famille que nous avons construite en créant Julie. Les personnes impliquées dans le projet ont établi des liens personnels.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

La section de conclusion de l’article expliquait : « Nous espérons que vous continuerez à nous suivre au fur et à mesure que nous avançons dans notre travail et notre carrière. Joyeuses fêtes à vous tous. Je vous souhaite une bonne santé, de l’amour et une #harmonie parfaite dans tout ce que vous poursuivez ! Kenny, les acteurs, les scénaristes, les producteurs, les créatifs, l’équipe de la Colombie-Britannique et nos dévoués [Netflix] Équipe! »

Julie et les fantômes est basé sur une série télévisée brésilienne intitulée Julie e os Phantasmos. La version de Netflix mettait en vedette Madison Reyes dans le rôle de Julie Molina, une adolescente musicienne qui invoque accidentellement les fantômes des rockers morts Luke (Charlie Gillespie), Alex (Owen Patrick Joyner) et Reggie (Jeremy Shada). Les garçons aident Julie à réaliser ses rêves, tandis qu’elle les aide à réaliser leur propre entreprise musicale inachevée.

Les autres membres de la distribution comprenaient Jadah Marie dans le rôle de Flynn, la meilleure amie de Julie ; Sacha Carlson, le premier coup de cœur de Julie ; Savannah May dans le rôle de Carrie, l’ennemi juré de Julie ; Cheyenne Jackson dans le rôle de Caleb, un fantôme jazzy aux intentions néfastes ; Carlos Ponce dans le rôle de Ray, le père de Julie ; et Booboo Stewart dans le rôle de Willie, un autre fantôme qui noue une relation avec Alex.

En septembre, les producteurs exécutifs David Hoge et Dan Cross se sont exprimés dans une interview avec TVLine. Hoge et Cross ont discuté: « Si nous avons la chance d’avoir une deuxième saison, les fantômes auraient beaucoup de choses à faire. Ils ont toujours voulu faire connaître leur musique au monde entier. Comme Luke le dit toujours, ils veulent ce lien avec leur public. Un album numéro un ? Une chanson au sommet des charts ? Tout ce qu’il faut pour se souvenir de leur musique. Mais comme vous l’avez vu à la toute fin, il y a encore beaucoup d’obstacles sur leur chemin. Et maintenant, il semble qu’il y ait un « obstacle » dans le cercle intérieur. » Il y avait des idées pour l’avenir de la série qui ne se concrétiseront malheureusement jamais.

Bien que l’émission n’ait pas eu une longue durée de vie, elle a réussi à remporter plusieurs prix. Aux MTV Movie & TV Awards 2021, la série a remporté le prix du meilleur moment musical. En outre, il a reçu trois Daytime Emmy Awards, pour la chanson originale exceptionnelle (Unsaid Emily), la conception de costumes exceptionnelle et le montage de plusieurs caméras. Les fans qui n’ont pas regardé l’émission ont la possibilité de regarder toute la saison sur le géant du streaming Netflix.





La bande-annonce de Julie et les fantômes évoque les fantômes d’un groupe de garçons morts sur Netflix Netflix a publié la première bande-annonce de Julie et les fantômes du directeur musical du lycée Kenny Ortega.

Lire la suite





A propos de l’auteur