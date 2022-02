Julie et les fans des Phantoms poursuivent leur combat pour sauver la série

Fans de la série Netflix éphémère Julie et les fantômes n’ont pas abandonné leur campagne pour sauver le spectacle. Créée par Dan Cross et David Hoge, la série comédie dramatique musicale, basée sur la série brésilienne Julie et Fantasmasa fait ses débuts sur Netflix en 2020. Les fans espéraient des nouvelles d’un renouvellement, mais en décembre, il a été annoncé que Netflix avait annulé Julie et les fantômesle mettant fin après une saison de neuf épisodes.

Par le biais d’appels sur les réseaux sociaux et de pétitions populaires, Julie et les fantômes les fans se sont rapidement mobilisés pour sauver le show. De nombreux fans se sont regroupés pour annoncer « The Orpheum Tour », un effort collaboratif pour obtenir la phrase « Save Julie et les fantômes » sur les chapiteaux des théâtres du monde entier pour aider à faire connaître la campagne. Elle a commencé à Sydney, en Australie, et s’est depuis étendue sur quatre continents, brillant de mille feux sur les chapiteaux des théâtres de Los Angeles à Londres et sur les panneaux d’affichage de Manille à Allentown, en Pennsylvanie. Des fans de les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et la Belgique se sont tous impliqués.

« Julie et les fantômes a une distribution incroyable et diversifiée avec une énorme base de fans passionnés de tous âges « , indique un message sur le site officiel, SaveJATP.com. » Il a été annoncé en décembre 2021 que Netflix ne renouvellerait pas l’émission pour une deuxième saison, laissant fans dévastés, mais pas vaincus. Dans une campagne pour montrer à quel point cette émission est appréciée, Fantômes partout dans le monde demandent aux décideurs de Netflix de changer d’avis, ils regardent à nouveau la première saison pour augmenter son nombre d’heures de streaming, et ils attirent l’attention sur les réseaux sociaux avec des messages vertigineux appelant tout le monde à aider sauvez ce joyau d’un spectacle! Voir le nom de la série dans les lumières aux quatre coins du monde n’a été que l’inspiration dont les fans ont besoin pour continuer à lancer des appels à Netflix pour maintenir cet adorable groupe fantôme en vie.





Plus de 174 000 fans ont signé une pétition pour sauver Julie et les fantômes





Netflix

Les fans ont également signé une pétition très populaire sur Change.org pour sauver Julie et les fantômes. Il continue de grimper avec de nouveaux noms ajoutés chaque jour, et à ce jour, le nombre total a dépassé 174 000 signatures. Parce que Netflix est finalement revenu sur sa décision de ne pas donner Manifeste une dernière saison en raison d’une campagne de fans populaire pour sauver la série, peut-être Julie et les fantômes les fans se rendent compte qu’ils ont également une bonne chance de renouveler leur série.

L’auteur de la pétition écrit : « Nous voulons la saison 2 de Julie et les fantômes. Ce spectacle a apporté tellement de bonheur à tant de gens et en a inspiré tant à poursuivre leurs rêves. Nous voulons tous vraiment voir plus de ce spectacle incroyable, des acteurs et de l’équipe. »





Julie et les fantômes suit l’adolescente Julie trouvant sa passion pour la musique et la vie tout en aidant les Phantoms, un trio de gars fantomatiques, à devenir le groupe qu’ils n’ont jamais pu être. L’émission met en vedette Madison Reyes, Charlie Gillespie, Owen Patrick Joyner, Jeremy Shada, Jadah Marie, Sacha Carlson et Savannah May. La première, et actuellement la seule, saison de Julie et les fantômes est en streaming sur Netflix.





