Julie Andrews révèle le principal souci du casting

Le son de la musique est peut-être l’une des comédies musicales les plus connues et appréciées de tous les temps. Avec un casting talentueux, des compositions magnifiques et des décors époustouflants, la comédie musicale est devenue un classique que les gens de tous âges peuvent apprécier. Mais ce n’est pas parce que le film est maintenant très apprécié qu’il l’a toujours été. En fait, quand Le son de la musique a fait ses débuts, ce n’était pas du tout apprécié des critiques de cinéma.

Bien que les téléspectateurs et l’Académie aient aimé Le son de la musique (le film a remporté 10 nominations aux Oscars et cinq victoires dont celui du meilleur film), les critiques de cinéma avaient une opinion différente. Ils ont été très critiques envers les membres adultes de la distribution et ont contesté leurs performances d’acteur. De plus, les critiques de cinéma, contrairement aux fans, ont trouvé le film trop maladroit avec pas assez de courage pour être crédible.

Les acteurs de « The Sound of Music » craignaient que le film soit trop sucré

Mais les critiques de cinéma n’étaient pas les seuls à craindre cela Le son de la musique peut avoir été trop sucré. Dans une interview avec NPR, Julie Andrews (qui a joué Maria dans le film) a révélé que la distribution partageait également la crainte que le film ne soit trop sucré. Mais, Andrews, elle-même, a estimé qu’elle ne pouvait pas refuser une si belle opportunité.

«La seule inquiétude que je pense que nous avions tous était de ne pas permettre à cette histoire – qui met en scène des enfants, des paysages magnifiques et la musique – de devenir trop sucrée», a avoué Andrews, en réfléchissant aux exploits de la distribution des adultes. Le son de la musique eu. «Et donc je pense que tout le monde a ressenti cela. Mais comment pourrais-je dire non à un auteur aussi charmant?

Julie Andrews craignait d’être classée comme nounou

Mais l’histoire trop douce n’était pas la seule crainte qu’Andrews avait à propos de jouer dans Le son de la musique. Ayant joué dans Mary Poppins un an auparavant, Andrews craignait qu’elle ne soit classée comme nounou si elle acceptait le rôle. En fin de compte, Andrews était prêt à prendre le risque parce qu’elle se sentait tellement contrainte par l’histoire de la famille Von Trapp. «Je craignais d’être typé et je l’ai été pendant un certain temps, mais je ne pouvais pas ne pas fais le. »

En fin de compte, il semble qu’Andrews ait pris la bonne décision. Après tout, nous ne pouvions pas imaginer Le son de la musique sans sa magnifique voix chantante. Mais quelle chanson de la comédie musicale bien-aimée est la préférée d’Andrews? Selon Le journal d’une princesse star, la réponse est simple, mais pas du tout surprenante.

Andrews révèle laquelle des chansons de ‘The Sound of Music’ est sa préférée

« Eh bien, ça ne me met pas en vedette, j’en chante un tout petit moment, mais bien sûr c’est ‘Edelweiss’, » Le son de la musique star partagée. «Désolé d’être si ringard, mais bien sûr, cela parle de la maison de tout le monde. Ce n’est pas seulement «bénir ma patrie» (qui était l’Autriche dans le film), mais c’est la patrie de n’importe qui. Et la maison comptait beaucoup pour moi. Et où que je sois – théâtre, cinéma – je devais faire une maison et embrasser, eh bien, un désir d’amour, de trouver sa place dans la vie et de découvrir qui j’étais, pour ainsi dire.

Andrews a certainement trouvé sa place dans Le son de la musique et dans l’industrie du divertissement après cela. Nous espérons que la comédie musicale populaire continuera à trouver sa place dans le cœur des nouveaux fans pour les années à venir.