Juliantina is Back: la production du film progresse avec Macarena Achaga et Bárbara López

Macarena Achaga et Bárbara López ils constituaient l’un des couples les plus connus à la télévision ces dernières années. De l’union des personnages de Valentina Carvajal Pineda et Juliana Valdés dans Aimer à mourir née Juliantina: une cour avec un fandom qui lui est propre qui, depuis 2019, demande le film sur cet amour. Finalement, les souhaits seront exaucés car la bande est déjà en production et les actrices ont partagé des avancées dans les dernières heures. Quand a lieu la première?

Il y a deux ans, il a lancé ce projet qui a Carlos Bardasano, Billy Royzar (producteurs) et Leonardo Padrón (scénariste qui a également travaillé sur Amar a muerte) dans ses rangs. « Nous avons eu une bonne étoile avec Leonardo et nous voulons l’ajouter pour raconter cette belle histoire qui était une création de ses personnages »Bardasano a déclaré en février 2020.







La pandémie de coronavirus a retardé le plan et même les réseaux sociaux de la bande n’ont pas été mis à jour depuis juin 2020. Même en février dernier, López a dû préciser que le film n’avait pas été annulé. Cependant, le processus semblait arrêté Jusqu’à ce jeudi, Macarena et Barbara ont partagé une histoire avec une conversation où Royzar a demandé un e-mail.

Ce fandom le mérite plus que quiconque car cela fait 2 ans que TOUT a été fait pour continuer l’histoire de #Juliantina et maintenant la lumière est enfin vue, je pleure bpm JULIANTINA EST DE RETOUR pic.twitter.com/w9c6RB2Sup – Fer ♥ ️ (@MakuxBarbs)

12 mars 2021





Ce simple message a déclenché la réaction des fans qui Juliantina is Back est rapidement devenue une tendance sur les réseaux sociaux. En fait, le couple LGBT était au 33e rang mondial. « Je suis très heureux pour tous ceux qui se sont battus pour ce film depuis le début et pour tous ceux qui l’ont rejoint, je suis fier de tous pour toute cette endurance quotidienne », était le ton des commentaires sur Twitter.

« Bébé et moi réfléchissons toujours à la façon de les rendre plus heureux, j’espère que tout va bien pour que nous matérialisions ce dont nous rêvons », fut la réponse d’Achaga en voyant l’énorme répercussion de ses partisans.

Quand le film de Juliantina sort-il?

Le film de Juliantina est actuellement en production et le projet est plus vivant que jamais. Il n’y a pas encore de confirmation sur les dates de tournage ou de sortie, Mais la bonne nouvelle est que les actrices et les producteurs se sont mis au travail pour rapprocher cette journée tant attendue par les fans.