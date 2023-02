Julianne Moore révèle pourquoi elle n’est pas apparue à l’écran avec une arme à feu depuis une décennie

Comme l’a déclaré The Hollywood Reporter, l’acteur oscarisé Julianne Moore a récemment parlé de ses positions sur la sécurité des armes à feu ainsi que des représentations d’armes à feu à Hollywood avant la sortie de son prochain film Apple Original Films, Plus net. Dans le nouveau film de Moore, Plus net, le public verra la star utiliser une arme à feu à l’écran pour la première fois depuis plus d’une décennie. Lors d’une conversation avec le Times de Londres, l’acteur a déclaré que même si elle apparaît maintenant dans un film avec des armes à feu, son choix de ne pas en utiliser un auparavant était conscient.





Moore a déclaré au magazine: « Ce n’est pas du tout quelque chose qui m’attire. Je ne trouve pas cela attrayant. » Elle a poursuivi en déclarant que dans Sharper, l’arme de son personnage n’est pas décrite comme « gung-ho » mais ressemble plutôt à un « conte moral, étant donné à quel point tout va mal quand il est tiré ».

La star a poursuivi en déclarant que bien qu’elle-même s’intéresse peu aux armes à feu, elle est toujours consciente de la fréquence à laquelle l’industrie du divertissement les représente sur grand et petit écran. Pourtant, Moore a fait valoir que la représentation continue des armes à feu par Hollywood n’est pas à blâmer pour la violence armée américaine ou la législation limitée des États-Unis concernant la sécurité et la responsabilité des armes à feu.





Julianne Moore a déclaré qu’elle ne « blâme pas la violence armée sur le divertissement »

Elle a déclaré: « C’est vraiment important quand on parle de sécurité des armes à feu et que les gens blâment le divertissement pour se rendre compte que le monde entier consomme le même divertissement que les États-Unis, mais que les États-Unis ont un accès facile aux armes. Je ne suis donc pas un grand fan de films violents , mais je ne blâme pas non plus la violence armée sur le divertissement. »

L’acteur a également révélé qu’elle avait choisi de parler davantage de la sécurité des armes à feu après le massacre de Sandy Hook. Cependant, Moore a noté qu’elle était déjà « très impliquée dans le mouvement de sécurité des armes à feu ».

La star a déclaré: « J’ai réalisé que je n’assurerais pas la sécurité de mes enfants si je ne faisais pas ma part pour changer la législation. J’ai pensé: » Je ne suis pas le genre de parent que je veux être. Je pensais que s’il leur arrivait quelque chose, ce serait de ma faute. »

Moore a terminé en déclarant : « Je ne pense pas que cela ait quelque chose à voir avec le fait d’être un acteur. J’y pense en termes d’être un citoyen de mon pays. S’il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous sentez que vous devez agir. Donc, tout ce que j’ai fait sur le plan politique a porté sur ce que je ressens personnellement. Un travail est un travail, mais en tant que citoyen, vous avez la responsabilité de participer à une communauté.