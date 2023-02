Julianne Moore partage la raison pour laquelle elle n’a jamais été vue avec une arme à feu sur des films depuis plus d’une décennie

Julianne Moore est sur le point de jouer dans le thriller psychologique Plus net. Avant la sortie du film original Apple TV +, Moore a expliqué pourquoi elle n’avait jamais été vue tenant une arme à feu dans ses films depuis plus d’une décennie. L’actrice de 62 ans a défendu la sécurité des armes à feu et n’a jamais eu envie d’agir avec une arme à feu.





L’actrice a déclaré au Sunday Times : « Ce n’est pas quelque chose qui m’attire du tout. Je ne trouve pas cela attrayant. » Cependant, lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait finalement décidé de tenir une arme à feu à l’écran pour le film Plus netelle a dit qu’elle n’était pas dépeinte comme une « gung ho » dans la scène, et elle pense qu’il est nécessaire de dépeindre un « récit moral, étant donné à quel point tout va mal quand il est renvoyé ».

Dans la même interview, l’actrice a avoué qu’elle n’était pas une grande fan de films violents. Elle a déclaré: « C’est vraiment important quand on parle de sécurité des armes à feu et que les gens blâment le divertissement pour se rendre compte que le monde entier consomme le même divertissement que les États-Unis, mais que les États-Unis ont un accès facile aux armes. Je ne suis donc pas un grand fan de films violents , mais je ne blâme pas non plus la violence armée sur le divertissement. »





Sharper est plus qu’un simple thriller psychologique pour Julianne Moore

Pour Moore, Plus net est plus qu’un simple thriller physiologique; elle a révélé qu’elle avait dit oui au projet car elle pourra incarner un personnage réaliste sur grand écran. Elle a dit : « Je suis attirée par le comportement des gens. C’est contraignant, compliqué. »

Moore a ajouté qu’elle pensait que les personnes âgées de nos jours étaient beaucoup plus coriaces et qu’elle voulait que les gens voient que malgré son âge, elle peut toujours botter le cul. Elle a dit: « Où que vous soyez dans la vie, sept ou soixante-dix ans, vous êtes le héros, pas l’acolyte. »

Le film à venir Plus net est réalisé par Benjamin Caron et écrit par Brian Gatewood et Alessandro Tanaka. Outre Julianne Moore, le film met également en vedette Sebastian Stan, le juge Smith, Briana Middleton et John Lithgow. Le film sortira dans certains cinémas à travers les États-Unis une semaine avant la sortie du film sur Apple TV+ le 17 février.

AppleTV + décrit le film comme « Personne n’est ce qu’il semble dans Sharper, un thriller néo-noir de secrets et de mensonges, qui se déroule dans les chambres à coucher, les bars et les salles de conférence de New York. Les personnages se disputent la richesse et le pouvoir dans un jeu d’ambition à enjeux élevés, la cupidité, la luxure et la jalousie qui laisseront le public deviner jusqu’au dernier moment. »