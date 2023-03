Julianne Hough remplacera Tyra Banks en tant que co-animatrice de Dancing with the Stars

Après avoir perdu l’un de ses co-animateurs, Danser avec les étoiles a déjà trouvé un remplaçant. La semaine dernière, Tyra Banks a annoncé qu’elle quittait son rôle de co-animatrice de la série. Elle avait rejoint l’émission pour la première fois en 2020 lorsque les animateurs de l’époque, Tom Bergeron et Erin Andrews, ont été licenciés au milieu de vives critiques de la part de fans de longue date. Après avoir animé l’émission en solo, Alfonso Ribeiro est intervenu en tant que co-animateur en 2022 lorsque la série est passée à Disney +. Il n’était pas immédiatement clair qui remplacerait quand Banks a dit qu’elle quittait la série pour se concentrer sur ses autres projets.





Variety rapporte maintenant que Julianne Hough a signé pour remplacer Banks et co-animera le programme avec Ribeiro à l’avenir. C’est quelqu’un qui est apparu plusieurs fois dans l’émission au cours des années précédentes, à la fois en tant que candidat et en tant que juge. Elle a en effet gagné sur deux saisons, remportant la victoire lors de la saison 4 aux côtés d’Apolo Anton Ohno avant de revenir la saison suivante pour s’imposer à nouveau avec Helio Castroneves. De 2014 à 2017, elle a été juge régulière, et après avoir quitté ce rôle, elle reviendrait plus tard en tant que juge invitée en 2021. L’hébergement, cependant, sera nouveau pour elle.

Len Goodman a annoncé après la saison dernière qu’il quitterait également son poste de juge. Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli et Derek Hough devraient revenir en tant que juges.





Danse avec les stars secoue l’hôte

« C’est un tel honneur de rejoindre Danser avec les étoiles en tant que co-animatrice », a déclaré Hough dans un communiqué concernant son nouveau travail dans la série. « La série occupe une place si spéciale dans mon cœur depuis les nombreuses années et les différents rôles dont j’ai eu le privilège de faire partie. L’incroyable équipe qui donne vie à la salle de bal tous les soirs est ma famille depuis 17 ans. Je suis tellement excitée de retrouver Alfonso, Carrie Ann, Bruno, Derek, les pros incroyablement talentueux et l’incroyable distribution sur la piste de danse. »

Elle a poursuivi: « L’énergie est magnétique à chaque fois que vous entrez dans la salle de bal et j’ai hâte de la ressentir à nouveau – et bien sûr de partager tout cela avec les meilleurs et les plus fidèles fans absolus – pour une autre saison passionnante. »

La dernière saison de l’émission, la saison 31, a été la première à être diffusée sur Disney+. Le passage de la télévision au streaming semble faire partie d’un effort de Disney pour élargir l’audience de l’émission. Certaines des célébrités qui ont participé à la saison comprennent Faisons un marché l’hôte Wayne Brady, le fils d’Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, Jersey Shore personnalité Vinny Guadagnino, et 90210 l’acteur Terry Donovan. Charli D’Amelio et Mark Ballas ont finalement remporté la victoire.