Julian Sands : l’acteur hollywoodien porté disparu, c’est connu pour l’instant

L’acteur est porté disparu depuis la mi-janvier 2023



© Frazer HarrisonL’acteur Julian Sands a disparu et c’est la dernière mise à jour des autorités

acteur hollywoodien Julian Sands a disparu depuis le 13 janvier et, 5 mois après sa disparition, les autorités ont lancé une autre recherche de l’étoile, mise à jour ce que l’on sait du protagoniste de démoniste et une romance indiscrète.

Les policiers ont repris samedi les recherches pour retrouver l’interprète britanniquequi était vu pour la dernière fois lors d’une randonnée dans les montagnes près de Los Angeles.

+ Que sait-on de Julian Sands, l’acteur porté disparu depuis 5 mois ?

Il Département de police du comté de San Bernardinoen Californie a lancé une nouvelle recherche le 17 juin, impliquant plus de 80 bénévoles en recherche et sauvetage, ainsi que des policiers, appuyés par des hélicoptères et équipages de drones.

équipes de sauvetage ils ont été emmenés dans des zones éloignées et difficiles d’accès à Baldy Bowl et ont effectué des recherches et des évaluations aériennesCependant, il y a des parties de la montagne qui restent inaccessibles et il n’y a toujours aucune trace de l’acteur.

Depuis que l’acteur a disparu en janvier, 8 opérations de recherche ont été menées dans la zone et plus de 500 heures ont été consacrées à la retrouver. Les autorités ont déclaré que vos efforts de recherche se poursuivront dans une capacité limitée.

+ Qui est Julian Sands, l’acteur qui a disparu dans les montagnes de Californie ?

Julian Sands est né le 4 janvier 1958 dans le West Yorkshire, en Angleterre, et est acteur et assistant réalisateur. connu pour des projets comme Une chambre avec vue (1985), Le déjeuner nu (1991) et Démoniste le démoniste (1989).

D’accord avec IMDbl’acteur est marié à Evgenia Citkowitz avec qui il partage deux enfants. La page note également que a plus de 150 crédits en séries et films parmi lesquels se trouvent également Les Goshts du lundi, le survivant, Bénédiction et dans le noirentre autres.

