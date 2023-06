Julian Sands : Des restes humains retrouvés dans la région L’acteur a disparu

Château Franc-cardinal 2012 - Vin Rouge Bordeaux Côtes de Bordeaux

L’AOC Bordeaux-Côtes-de-Francs ou depuis 2009 Francs-Côtes-de-Bordeaux, est la plus petite appellation de Bordeaux. Située à l’est du Libournais, c’est aussi l’AOC la plus orientale de la région. Le climat est ici plus continental que sur le reste du vignoble, avec des hivers plus rigoureux et les étés plus chauds.Corsé, le Francs-Côtes-de-Bordeaux rouge est un vin riche, tannique et d’une bonne aptitude à la garde. Vifs à l’attaque, les vins blancs évoluent avec du gras et de l’élégance. Soutenue par un certain boisé du à leur vinification en barriques, la structure des meilleurs vins est ample et grasse.Le Château Franc-Cardinal Rouge 2012 :Le Château Franc-Cardinal Rouge 2012 est élaboré à partir de cépages de Merlot et de Cabernet Franc, auxquels vient s’ajouter un subtil Malbec. A l’oeil, on note une jolie robe rubis d'intensité moyenne aux reflets violacés. Au nez, les arômes explosent et révèlent des parfums sauvages trouvés aux coeurs des sous-bois ; petits fruits noirs, humus frais et groseille. En bouche, la saveur d’une chair douce, drapée dans des tannins subtils. On s’enorgueillit de sa souplesse, de sa légèreté qui nous transporte vers une touche finale légèrement épicée qui lui donne tout son caractère. En somme, un vin structuré, équilibré et très gourmand.Le MillésimeSi le printemps difficile de 2012 fit craindre une récolte compliquée, un juin et un août plus stable ainsi qu'un septembre propice à la vigne confirmèrent finalement un bon millésime. Si l'année fut plus difficile dans le sauternais, les vins rouges présentent de beaux équilibres.. vin Bordeaux Rouge Merlot