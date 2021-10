Julian Casablancas exprime sa grande admiration pour Arctic Monkeys

Les expressions d’admiration mutuelle entre musiciens sont généralement un événement agréablement apprécié par les fans des deux côtés, en particulier lorsqu’il s’agit d’exposants apparentés dans des styles ou des genres musicaux, comme Julian Casablancas, leader et chanteur du groupe de rock américain The Strokes.

Via son compte Instagram, Casablancas a fait une recréation avec une photo de lui-même sur la couverture de « Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not », l’album avec lequel Arctic Monkeys a fait ses débuts en 2006. Casablancas Il a ajouté dans son post que il « a toujours voulu faire partie » du groupe de rock indépendant britannique.

La couverture originale de l’album Arctic Monkeys présentait une photo de Chris McClure, frère de Jon McClure, membre du groupe » Reverend And The Makers « . Casablancas reprend la même pose McClure tout en tenant une cigarette, ajoutant le logo The Strokes.

Via Twitter, McClure a répondu à ce geste posé par Casablancas : « Quiconque me connaît connaîtra mon amour pour The Strokes. Alors quand je vois @Casablancas_J poster une photo se faisant passer pour moi, c’est vraiment dingue. »

Ces dernières années, le leader des Arctic Monkeys, Alex Turner, n’a pas caché son goût pour la musique des Strokes, reprenant « Is This It » avec les membres de son groupe lors d’un live à l’année 2018, en plus d’ajouter une référence à eux dans le chanson « Star Treatment » avec la ligne « Je voulais juste être l’un des Strokes, maintenant regarde le bordel que tu es devenu ».

Cet été, il a été signalé que les membres des Arctic Monkeys enregistraient un nouvel album dans le comté britannique du Suffolk, selon les administrateurs d’un centre de retraite à la campagne. Cette information émerge après que le batteur Matt Helders a noté en janvier dernier que le groupe en était aux premiers stades de l’écriture de leur nouveau matériel.