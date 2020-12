Julian Casablancas et Alex Turner formeront-ils un « super groupe »? | 45S

S’il y en a deux responsable pour le indie rock s’est positionné dans une place si forte dans la musique contemporaineCe sont Julian Casablancas (The Strokes) et Alex Turner (Arctic Monkeys) qui, au début des années 2000, ont apporté de la fraîcheur à une scène musicale qui semblait de plus en plus limitée. Ses deux lettres de motivation, « Is This It » et « Ce que les gens disent que je suis c’est ce que je ne suis pas », sont devenues deux albums essentiels pour comprendre le mouvement indé dans la musique.

Mais, garçon, les années ne se sont pas écoulées en vain et les deux groupes ont décidé de prendre des directions totalement différentes, tout en maintenant toujours une camaraderie qui au fil des ans est devenue une amitié, comme ils l’ont confirmé. Julian Casablancas, qui dans une récente interview accordée au site français Konbini, a parlé de sa relation avec Alex Turner et son désir de réunir un jour les deux groupes dans un projet musical.

«Je l’ai rencontré il y a quelque temps, je pense que c’était à l’époque où Arctic Monkeys commençait à peine. Nous nous sommes vus il n’y a pas longtemps à Paris, après notre concert à l’Olympia. À ce moment-là, nous étions comme, « Faisons quelque chose ensemble, mec! » Comment construire un « super groupe », on plaisante beaucoup sur ce sujet. Je n’ai pas parlé avec lui depuis, mais cela dit, nous sommes de bons amis, je suis fan de lui.

Il a ensuite été consulté sur la possibilité d’une collaboration entre les deux groupes, ce à quoi Julian a répondu « J’adorerais, ce serait génial. Travailler ensemble sur un morceau serait enrichissant, le processus d’écriture, mais oui, je serais prêt à le faire. J’adore travailler avec des gens que je respecte et il en fait partie.

Il faut se rappeler que Alex Turner depuis le début s’est révélé être un fidèle adepte de The Strokes, ayant repris des chansons avec Arctic Monkeys telles que « Take It Or Leave It », « Is This It » et « Reptilia ». De plus, dans sa chanson « Star Treatment », appartenant à son dernier album studio, il débute avec l’une des lignes les plus représentatives des Britanniques, « Je voulais juste être l’un des Strokes », confirmant une fois de plus son admiration pour les New-Yorkais.