Julia Schlaepfer de 1923 décompose l’histoire d’amour d’Alex et Spencer

L’histoire d’amour tourbillonnante d’Alex et Spencer dans 1923 est probablement une histoire d’amour unique à la télévision. Ce que le couple a traversé, les difficultés qui se sont présentées, ont prouvé la résilience de leur relation. Julia Schlaepfer de 1923, qui incarnait Alex, s’est assise avec The Hollywood Reporter pour discuter de la relation entre Alex et Spencer.





Le couple nouvellement marié sur YellowstoneLa préquelle de n’a pas pu faire de pause. Juste au moment où ils sont censés célébrer leur union, un autre procès se présente à eux. C’est comme si l’univers ne voulait pas qu’ils soient ensemble. Lorsqu’on a demandé à l’actrice ce qu’elle pensait du point de vue d’Alex à ce sujet, elle a répondu: « Je pense qu’il y a un doute, et j’ai travaillé avec Ben [Richardson], notre directeur, le long du chemin pour saupoudrer dans les moments de doute. Mais ce qui est si brillant chez Alex, c’est sa force intérieure.

Elle a poursuivi: «Spencer leur donne la force, physiquement, de survivre à toutes ces choses, mais quand il essaie de la quitter, quand il essaie de lui faire part de ses doutes, elle dit:« Absolument pas. Je suis là. Je m’en tiens là. Et c’est un si bel exemple du type d’amour le plus fort. L’amour est dur. L’amour n’est pas facile. «

L’actrice a ajouté que la raison pour laquelle ils étaient toujours ensemble était à cause de la ténacité d’Alex. Elle a dit: «… parce qu’elle est si résiliente, leur amour est si résilient. Et maintenant, être séparés est certainement le plus grand test qu’ils aient dû traverser, ce qui est difficile à croire étant donné tout ce qu’ils ont déjà traversé. (Rires.) Mais la saison prochaine, j’espère que nous la verrons se battre bec et ongles pour revenir avec lui et le revoir.





Alex a-t-il déjà eu peur des démons de Spencer ?

Paramount+

À ce stade, Alex a vu Spencer assassiner non seulement un animal mais un autre être humain. Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait qu’Alex avait eu peur de Spencer à un moment donné, Schlaepfer a répondu: « Eh bien, je pense que la première fois que nous voyons sa vraie peur de ces démons, c’est dans la finale, quand elle le voit tuer non seulement un animal, mais un personne. Elle a vu l’instinct animal de tuer sortir de lui, et c’est choquant pour elle.

L’actrice a ensuite défendu pourquoi Alex tient le coup avec Spencer, elle a dit: « Mais avant tout cela, leur amour et leur lien les uns avec les autres sont si profonds, et ils doivent se réveiller tous les jours et se choisir. Ce n’est pas facile. Elle sait à quoi il a affaire au fond, mais elle est tellement désarmante pour lui et il est tellement désarmant pour elle d’une manière très différente. Elle est donc prête à faire ce travail, à s’asseoir avec lui et à écouter ses histoires. Pour elle, ça vaut le coup. Cela vaut la peine de quitter sa famille, qui est si importante.

Le dernier épisode de 1923 diffusé le dimanche 26 février dernier. La série a été renouvelée pour une deuxième saison et devrait commencer le tournage ce printemps.