Julia Louis-Dreyfus taquine le rôle élargi de Val dans le prochain film Thunderbolts

Coups de foudre est un film à venir mettant en vedette une équipe de méchants et d’anti-héros recrutés par le gouvernement pour entreprendre diverses missions. Bien que des détails spécifiques sur le film ne soient pas divulgués, il a été confirmé que Coups de foudre servira de film de clôture pour la phase 5 de l’univers cinématographique Marvel. Cela implique qu’il aura un poids narratif et thématique important, mettant potentiellement en place de futurs scénarios ou concluant ceux qui existent déjà.





Julia Louis Dreyfus a rejoint l’univers cinématographique Marvel en tant que Contessa Valentina Allegra de Fontaine. Le personnage de Valentina a été introduit dans Le faucon et le soldat de l’hiver, où elle a joué une figure gouvernementale louche impliquée dans la conviction de John Walker de devenir l’agent américain. Elle est apparue plus tard dans Oeil de faucon, où elle engagea Yelena Belova pour cibler Clint Barton. Dans Panthère noire : Wakanda pour toujours, il a été révélé que Valentina avait récemment assumé le poste de directrice de la CIA. Dans une interview avec Screen Rant, Julia Louis-Dreyfus a exprimé son enthousiasme à l’idée de reprendre son rôle dans Coups de foudre et a laissé entendre que le film explorera davantage le personnage de Valentina.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Je ne peux rien vous dire ! [Laughs] Oui, je peux vous le dire, vous la verrez maintenant beaucoup plus. Voilà votre scoop ! »

CONNEXES: Thunderbolts de MCU: intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons





À quoi s’attendre des coups de foudre

Studios Marvel

Alors que le projet Thunderbolts prenait forme plus tôt cette année, le réalisateur Jake Schreier a fait appel à l’expertise de Lee Sung Jin pour peaufiner le prochain film. Les révisions et les changements de script sont monnaie courante dans l’univers cinématographique Marvel, en particulier à mesure que les équipes de rédaction et les directions de projet évoluent. Thunderbolts, étant un film d’ensemble, subirait des modifications sous la direction de Lee Sung Jin pour assurer un scénario plus équilibré et complet qui ne tourne pas uniquement autour des personnages introduits dans Black Widow.

Lorsque la programmation initiale de Coups de foudre a été annoncé, il présentait plusieurs personnages de retour de Veuve noire qui faisaient partie de l’équipe. Taskmaster, Red Guardian et Yelena Belova faisaient partie de ceux qui devraient faire leur retour MCU dans ce projet. Cependant, des rapports récents indiquent que le scénario original d’Eric Pearson est en train d’être retravaillé pour permettre aux autres personnages de briller. Dans une interview avec The Hot Mic, Insider Jeff Sneider a noté que le projet précédent de Coups de foudre a souffert d’un problème similaire à l’original Escouade Suicide, où il met fortement l’accent sur Veuve noire personnages plutôt que d’accorder une importance égale à toute l’équipe. L’objectif est maintenant de créer un récit plus équilibré, en veillant à ce que tous les personnages, qu’ils soient familiers ou nouveaux, jouent un rôle essentiel dans le film.

En prenant la place de Thaddeus « Thunderbolt » Ross, l’estimé Harrison Ford assumera le rôle précédemment occupé par le regretté William Hurt. Hannah John-Kamen, connue pour son interprétation de Ghost in Ant-Man et la Guêpe, revient dans l’univers Marvel dans ce projet, marquant sa première apparition dans tous les projets Marvel ultérieurs. Florence Pugh, l’étoile montante qui a été acclamée pour ses débuts en tant que Yelena Belova dans Veuve noire, reprend son rôle dans ce long métrage. Rejoindre Pugh sont deux autres Veuve noire acteurs : David Harbour dans le rôle du redoutable Red Guardian, également connu sous le nom d’Alexei Shostakov, et Olga Kurylenko dans le rôle de Taskmaster. Le film accueille également deux personnalités notables de Le faucon et le soldat de l’hiver: Sebastian Stan dans Bucky Barnes et Wyatt Russell dans John Walker, également connu sous le nom d’agent américain.

Coups de foudre est prévu pour le 26 juillet 2024.