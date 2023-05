Julia Louis-Dreyfus dit que la « malédiction de Seinfeld » a été « inventée par les médias »

Le « Seinfeld malédiction » n’est pas réel, dit l’une des vedettes de la série. Diffusé à l’origine pendant neuf saisons sur NBC entre 1989 et 1998, Seinfeld se dresse comme l’une des émissions de télévision les plus populaires de tous les temps. Des années après sa diffusion télévisée, la série a continué à être regardée régulièrement par les fans grâce aux rediffusions et au streaming. Mais peu après la fin de Seinfeldles gens ont commencé à parler de la façon dont la série était « maudite », se référant aux quatre principales stars de la série qui n’ont pas réussi à trouver le succès dans leurs carrières respectives par la suite.





Dans une nouvelle interview avec Rolling Stone, star de la série Julia Louis Dreyfus commenté à la fin de Seinfeld. Elle a d’abord rappelé à quel point il était difficile de dire au revoir à tout le monde à la fin de l’émission, bien qu’elle note que la même chose peut être dite pour n’importe quel film ou émission de télévision sur laquelle elle travaille. Comme le décrit l’actrice :

« Je pense qu’à chaque fois qu’un projet se termine, ça me déchire. Et c’est vrai pour les films et les émissions de télévision. Il y a une concentration et une camaraderie qui sont très présentes lorsque vous travaillez dur sur un projet auquel vous croyez, et lorsque le cirque quitte la ville, c’est une énorme transition. Il y a un vrai sentiment de tristesse pour moi. « Où sont passés tous mes copains ? » ‘Où sont mes amis?' »

Cela dit, Louis-Dreyfus s’est adressé au prétendu Seinfeld malédiction. Elle a qualifié cela de diffamation médiatique, et bien qu’elle dise qu’il a depuis été prouvé qu’elle était fausse, Louis-Dreyfus a également trouvé étonnant que cela ait jamais fait de bruit pour commencer, estimant dès le départ que l’affirmation était « débile ». L’actrice a ajouté :

« Il a été inventé par les médias. Ils pensaient que c’était intelligent. Vous n’avez pas besoin de moi pour prouver qu’il avait tort, c’était ridicule ! Cela n’avait aucun sens. Je ne sais pas comment le dire autrement !

La malédiction de Seinfeld : existe-t-elle ?

Selon Variety, les origines de la malédiction remontent aux conséquences immédiates de Seinfeld fin. A cette époque, trois des stars de la série étaient apparues dans des sitcoms de courte durée, avec Louis-Dreyfus dans Regarder EllieMichael Richards avec Le spectacle Michael Richardset Jason Alexander dans Écoutez !. Tous les trois ont été annulés assez tôt, seul le spectacle de Louis-Dreyfus atteignant une deuxième saison. C’était peut-être le moment, car les sitcoms avec des stars bien-aimées sont fréquemment ignorées ou annulées, et il n’est certainement pas inhabituel que cela se produise avec des acteurs de télévision.

Louis-Dreyfus a déjà abordé la supposée malédiction après avoir remporté un Emmy en 2006 pour son rôle dans la série Les nouvelles aventures de la vieille Christine. Lors de son discours d’acceptation, elle a dit : « Je ne suis pas quelqu’un qui croit vraiment aux malédictions, mais maudis ça, bébé ! »

À partir de là, Louis-Dreyfus remportera six autres Emmy Awards pour la série à succès Veep. Plus récemment, elle a passé du temps dans l’univers cinématographique Marvel avec son rôle dans Panthère noire : Wakanda pour toujours et la série Disney+ Le faucon et le soldat de l’hiver. Elle a également récemment joué dans la comédie romantique Kenya Barris Vous les gens ainsi que la comédie dramatique Tu blesses mes sentiments aux côtés de Tobias Menzies.