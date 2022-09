Julia Garner remporte le troisième Emmy pour la dernière saison d’Ozark

Remportez une autre victoire aux Emmy Awards pour Julia Garnier. Aux Primetime Emmy Awards, Garner a été nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique pour son rôle acclamé de Ruth Langmore dans la dernière saison de la série Netflix. Ozark. Elle a réussi à décrocher la victoire, marquant sa troisième fois en remportant un Emmy pour la série, mais comme Garner l’a expliqué par la suite, elle a été agréablement surprise par la victoire de cette année.





« Honnêtement, je ne m’y attendais pas cette année », a déclaré Garner, par Variety. « Je me sens tellement reconnaissant, puis je suis monté sur cette scène et je me suis évanoui et il y avait tellement de gens que j’ai oublié de remercier … Je suis très reconnaissant, mais oui, c’est une expérience hors du corps. »

FILM VIDÉO DU JOUR

Il y avait eu une forte concurrence pour Garner dans cette catégorie. Les autres nominés comprenaient Patricia Arquette pour Apple TV + Rupture comme Harmony Cobel; HoYeon Jung pour Netflix Jeu de calmar comme Kang Sae-byeok; Christina Ricci pour Showtime Vestes jaunes comme Misty Quigley; Rhea Seehorn pour AMC Tu ferais mieux d’appeler Saul comme Kim Wexler; J. Smith-Cameron pour HBO Succession comme Gerri Kellman; Sarah Snook pour HBO Succession comme Shiv Roy; et Sydney Sweeney pour HBO Euphorie comme Cassie Howard.

Ce n’était pas la seule nomination de Garner aux Emmys. Elle était également en lice pour l’actrice principale exceptionnelle dans une série limitée pour son rôle d’Anna Delvey dans la série Netflix. Inventer Anna. Ce prix a été remporté par Amanda Seyfried pour son rôle d’Elizabeth Holmes dans Hulu’s Le décrochage. Les autres nominés étaient Toni Collette pour HBO’s L’escalier comme Kathleen Peterson; Lily James pour Hulu’s Pam et Tommy comme Pamela Anderson; Sarah Paulson pour FX Destitution : histoire du crime américain comme Linda Tripp; et Margarey Qualley pour Netflix Femme de ménage comme Alex Russel.





Un Oscar pourrait-il être le prochain pour Julia Garner ?

Ozark pourrait être terminée, mais nous verrons beaucoup de Julia Garner à l’avenir. Après avoir impressionné dans Ozark et Inventer Anna sur Netflix, Garner a aligné le rôle convoité de Madonna dans un prochain biopic sur la célèbre chanteuse. Les biopics de musiciens font parfois sensation lors de la saison des récompenses, alors pourrions-nous voir le film de Madonna avec Garner finir par faire la même chose ?

Garner est également attaché à jouer dans le prochain film d’horreur Appartement 7A. Son implication à elle seule a de nombreux fans intéressés à découvrir le film à sa sortie. Selon certaines informations, il y a des rumeurs selon lesquelles le film est une préquelle de Le bébé de Rosemary. On ne sait pas encore quand le film sortira.