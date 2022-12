Julia Garner partage un retour sur son mariage pour célébrer son 3e anniversaire avec son mari Mark Foster

Cela fait trois ans que Julia Garner et Mark Foster se sont dit « Oui ».

Le 27 décembre, la star de « Inventing Anna » a partagé une photo de retour du jour de leur mariage pour célébrer leur 3e anniversaire. Garner a simplement sous-titré la photo avec deux émoticônes étoiles tourbillonnantes et a écrit : « 3 ans aujourd’hui ».

La photo montre le couple emmitouflé avec Garner portant un manteau blanc et tenant son bouquet, tandis que le leader de Foster the People est vu à ses côtés dans son smoking noir.

La section des commentaires était remplie de messages de félicitations, leur souhaitant un joyeux anniversaire.

L’année dernière, le chanteur a posté une photo en noir et blanc de leur mariage, écrivant à côté de la publication Instagram, « il y a deux ans, nos cœurs ne faisaient plus qu’un. Par une froide nuit d’hiver à New York, nous avons trouvé de la chaleur. joyeux anniversaire ma douce épouse.

En 2020, l’acteur a également partagé une vidéo de leur journée spéciale sur son Instagram.

« Je n’arrive pas à croire que ça fait déjà un an. Je t’aime de plus en plus chaque jour. Joyeux anniversaire mon amour @markfoster », a-t-elle légendé le message.

Garner et Foster se sont mariés dans un palais de justice de New York le 27 décembre 2019. Leur première danse était une chanson que Foster a écrite intitulée « Lovers in a Stream ».

« Mark l’a écrit, produit et chanté. C’était très surréaliste et le plus beau cadeau que j’aie jamais reçu », a déclaré Garner à Vogue. « J’avais l’impression de flotter dans les airs – c’était le moment le plus magique que j’ai jamais eu. Les seules personnes qui ont entendu cette chanson étaient au mariage.

Pour la plupart, les deux entretiennent une relation relativement privée. Cependant, ils ont fait quelques apparitions sur le tapis rouge cette année. Après avoir assisté aux Emmys 2022 en septembre, les deux ont été photographiés sur le tapis rouge lors du 11e gala annuel LACMA Art + Film au Los Angeles County Museum of Art le 5 novembre.

Garner était radieuse dans une robe Gucci noire et verte, tandis que le musicien portait un smoking noir.

Le couple au LACMA Art + Film Gala. Axelle/Bauer-Griffin / FilmMagic

Le couple pourrait avoir un autre moment sur le tapis rouge le mois prochain. Garner est actuellement nominée pour deux Golden Globes, l’un pour son rôle dans « Ozark » et l’autre pour son travail dans « Inventing Anna ».

La 80e cérémonie annuelle des Golden Globe Awards, animée par le comédien Jerrod Carmichael, aura lieu le 10 janvier et sera diffusée sur NBC et diffusée sur Peacock.