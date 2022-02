Julia Fox répond aux informations selon lesquelles elle a le cœur brisé après la rupture de Kanye

Julia Fox a riposté aux informations selon lesquelles elle aurait le cœur brisé à cause de sa séparation d’avec Kanye West.

Le joueur de 33 ans Gemmes non taillées La star a été vue quittant l’aéroport international de Los Angeles (LAX) et aurait été « en larmes » lors de son passage.

Cependant, dans une histoire Instagram maintenant supprimée, Fox a répondu aux affirmations.

Crédit : Alamy

Fow a écrit: « ‘TEARFULLY' », avant d’ajouter: « @dailymail vous êtes tous des ordures, je n’ai pas pleuré depuis 1997 et je ne pleurerais surtout pas pour CELA !!

« Si quoi que ce soit, j’ai ri plus qu’avant et si je ressemble à de la merde, c’est parce que je suis sorti au terminal 1 et que j’ai couru à pied jusqu’au terminal 7 parce que j’étais f ****** [sic] tard pour un avion pour aller voir les seuls hommes qui comptent, c’est-à-dire mon fils et mon père. »

L’article évoquait également le fait qu’elle avait aimé l’un des messages de Kim Kardashian (bienvenue en 2022) auquel elle a répondu : « Et pour info, je n’ai jamais cessé d’aimer les messages de Kim. »

Crédit : Alamy

Julia et Kanye, 44 ans, restent « des amis proches et des collaborateurs » mais ont cessé d’être un couple officiel.

Cela survient alors que West, qui a légalement changé son nom en Ye, s’en est pris au petit ami de Kim Kardashian, Pete Davidson, sur les réseaux sociaux.

La mégastar mondiale a partagé une série de messages Instagram erratiques destinés au Saturday Night Live comédien et sa relation avec la star de télé-réalité.

West et Fox se sont rencontrés le soir du Nouvel An à Miami et ont ensuite été photographiés ensemble en train d’assister au Slave Play nominé aux Tony Awards à Broadway.

La romance est survenue au milieu d’une dispute désordonnée entre le musicien et Kardashian, qui a demandé le divorce l’année dernière.

Depuis que la confirmation de la séparation de Kanye et Julia a été annoncée, le rappeur a publié une série de photos sur Instagram destinées à Kim et Pete dans ce qui semble être une tentative de ramener son ex avec lui et de réunir à nouveau leur famille.

Le prétendu texto de Pete. Crédit : Instagram/kanyewest

Dans l’un des messages supprimés, West a partagé un message direct qui aurait été de Pete et qu’il a dit qu’il ne mettrait jamais entre lui et ses enfants.

Le DM a lu: « Je ne gênerai jamais vos enfants. C’est une promesse. La façon dont vous élevez vos enfants est votre affaire et non la mienne. J’espère [some] jour où je pourrai les rencontrer et nous pourrons tous être amis. »

Kanye a répondu: « NON, VOUS NE RENCONTREREZ JAMAIS MES ENFANTS. »

Dans un autre message, qui a également été supprimé, Kanye a accusé Pete d’avoir « détruit » sa famille, en écrivant : « POUR TOUS LES MARIÉS, TENEZ VOTRE CONJOINT PRÈS.