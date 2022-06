Julee Cruise, chanteuse de la chanson à thème de Twin Peaks, est décédée à 65 ans

Croisière Julée, la chanteuse surtout connue pour ses collaborations avec David Lynch et son passage avec The B-52s, est décédée à 65 ans. En 2018, la chanteuse a annoncé via un post sur Facebook qu’elle souffrait d’un lupus systémique qui affectait sa capacité à se tenir debout ou à marcher. Le Guardian a rapporté que ce matin, son mari, Edward Grinnant, a révélé la nouvelle de son passage à travers un message sur la page Facebook du B-52 qui disait :

« Pour ceux d’entre vous qui y retournent, j’ai pensé que vous voudriez peut-être savoir que j’ai dit au revoir à ma femme, Julee Cruise, aujourd’hui. Elle a quitté ce royaume selon ses propres conditions. Pas de regrets. Elle est en paix. Ayant eu une carrière musicale si variée, elle a souvent dit que le temps qu’elle a passé en tant que B remplaçant Cindy alors qu’elle avait une famille était le moment le plus heureux de sa vie d’interprète. Elle leur en sera éternellement reconnaissante. Quand elle s’est présentée pour la première fois au micro avec Fred et Kate, elle a dit que c’était comme rejoindre les Beatles. Elle les aimera toujours et n’oubliera jamais leurs voyages ensemble autour du monde. Je lui ai joué Roam pendant sa transition. Maintenant, elle errera pour toujours. Repose en paix, mon amour, et je t’aime à tous.

La voix de Cruise, qui avait une qualité éthérée, se prêtait au travail surréaliste de Lynch. Sa première collaboration avec Lynch était pour le film de 1986 Velours bleu, avec la chanson Mystères de l’amour. En 1990, elle apparaît dans le film du réalisateur Symphonie industrielle n° 1 : Le rêve du cœur brisé, un concert avant-gardiste, aux côtés de Laura Dern et Nicolas Cage. Cruise a joué un personnage nommé The Dreamself of the Heartbroken Woman.

Le plus grand succès de Cruise a été Chute qui a été présenté dans l’émission de mystère sur le meurtre de Lynch en 1990 Pics jumeaux. La chanson a été composée par Angelo Badalamenti avec des paroles de Lynch. La version instrumentale de Chute est devenu la chanson thème de la série culte-classique. La version vocale de Chute est apparu sur la bande originale de Twin Peaks avec deux autres chansons de Cruise : Dans la nuit et Rossignol. Avant de travailler ensemble pour Twin Peaks, Lynch, Badalamenti et Cruise ont collaboré sur son album de 1989 Flottant dans la nuit.

Cruise a également fait des apparitions dans la série et le film de suivi Twin Peaks : le feu marche avec moi en tant que chanteur au bar.

La carrière musicale de Cruise

Cruise a sorti quatre albums de 1989 à 2011. Flottant dans la nuit, son premier album, présenté Chute. La chanson a connu un succès international, atteignant le numéro 11 du classement US Modern Rock, le numéro sept du classement des singles britanniques et le numéro un en Australie. Dans les années 1990, Cruise est devenu membre du groupe new-wave The B-52s. Elle a tourné avec eux sporadiquement de 1992 à 1999, en tant que remplaçante de la chanteuse Cindy Wilson.





En 2011, Cruise sort son dernier album solo Ma vie secrète. En 2017, Cruise a de nouveau collaboré avec Lynch pour Twin Peaks : le retour, avec une prestation de Le monde tourne. En 2018, Cruise a publié Trois démos un EP contenant les versions de démonstration originales de Tomber, flotter et Le monde tourne. Cruise a également travaillé avec les groupes Hybrid et Delerium, et a collaboré avec Pharrell Williams pour la chanson Handsome Boy Modeling School. Système de classe.

Cruise est décédée le 9 juin. Elle avait 65 ans.