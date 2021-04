Jujutsu Kaisen surprend avec le nouveau look radical de Maki

Jujutsu Kaisen a dévoilé un nouveau look radical pour Maki Zenin avec son dernier chapitre, bien que la série originale de Gege Akutami a commencé à faire les premiers pas pour son nouvel arc, la série est toujours confrontée à l’impact de l’incident de Shibuya qui a changé le statu quo.

Tout comme Yuji découvre qui est sorti du combat massif en toute sécurité, les fans rencontrent des personnages que nous avions vus dans des endroits dangereux la dernière fois qu’ils ont été impliqués dans la série. Cela comprend bien sûr Maki, qui a été laissée dans une situation désespérée la dernière fois que nous l’avons vue.

Le nouveau chapitre de la série va à Yuji Itadori, Megumi Fushigoro, Yuta Ollotsu et Choso avancer en équipe avec leurs plans de préparation avant le début du jeu du sacrifice, et c’est là que nous obtenons une mise à jour sur Maki et voyons son nouveau look radical.

La dernière fois que nous l’avons vue, elle était complètement carbonisée en raison des capacités de feu volcanique de Jogo, et cela se reflète dans ses cicatrices profondes et ses bandages.

une bonne journée maki zenin! Je ne sais toujours pas comment elle est revenue plus dur à cuire après avoir survécu après avoir été brûlée à mort en raison de sa résistance physique innée et de la façon dont elle évolue toujours pic.twitter.com/jcCxkFxBvJ – bea (@kaisenyuuji)

29 mars 2021





Heureusement, Jujutsu Kaisen avec cela vient de confirmer Maki en tant que survivant et de retour dans la série. Il ne reste plus que quelques personnages pour savoir ce qui leur est arrivé à l’avenir.