Jujutsu Kaisen Saison 2 Episode 2 Date de sortie, Spoilers, Compte à rebours – Tout ce que vous devez savoir

Beaucoup de gens cherchaient la date de sortie de Jujutsu Kaisen Saison 2 Episode 2. Les fans de cette série animée sont vraiment très curieux de regarder cet épisode à venir. Pour obtenir toutes les informations possibles, beaucoup d’entre vous effectuent des recherches sur Internet. Alors maintenant, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous. Donc, si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Ici, vous apprendrez à connaître tous les détails sur la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Nous vous recommanderons tous jusqu’à la fin car vous trouverez ci-dessous des détails tels que l’endroit où vous pouvez regarder cet anime, la liste des épisodes, les détails de la distribution et toutes les autres choses.

Vous pouvez également lire: Date de sortie du chapitre 263 de Tokyo Revengers

C’est une série animée japonaise et elle est basée sur la série manga du même nom. il a été écrit par Gege Akutami. sérialisé dans le Weekly Shōnen Jump de Shueisha depuis mars 2018. Le premier épisode de cette série animée est sorti le 3 octobre 2020 et après la sortie, cette série animée a réussi à attirer l’attention de tous les amateurs de séries animées de différentes parties du monde.

L’intrigue de l’histoire tournera autour d’un lycéen dont le nom est Yuji Itadori et plus tard, il a rejoint une organisation secrète nommée Jujutsu. Les sorciers de Jujutsu chargent le Yuji de tuer une puissante malédiction nommée Ryomen Sukuna, dont Yuji devient l’hôte. Au fur et à mesure que vous commencerez à suivre cette série animée, vous la trouverez toujours plus intéressante et vous serez excité par ce qui va se passer ensuite. En ce moment, tous ses fans recherchent la date de sortie de Jujutsu Kaisen Saison 2 Episode 2. Faites-le savoir ci-dessous dans la section des commentaires.

Vous pouvez également lire: Conversations With Friends Saison 2 Date de sortie

Jujutsu Kaisen Saison 2 Épisode 2 Date de sortie

Donc enfin ici, nous allons vous parler de la date de sortie de Jujutsu Kaisen Saison 2 Episode 2. Jusqu’à présent, la date de sortie de la saison 2 n’est pas officiellement confirmée, mais selon certaines sources, elle devrait sortir l’année prochaine. Nous ne vous proposerons ici que de rester connecté avec cette page car nous fournirons toutes les dernières informations sur cette série animée.

Où regarder Jujutsu Kaisen?

Si vous voulez regarder cette série animée, vous pouvez la regarder sur MBS et TBS et ce sont les réseaux officiels de la série. Si vous venez de l’extérieur du Japon et que vous souhaitez y accéder en ligne, vous pouvez le regarder sur Crunchyroll. Gardez simplement à l’esprit que la disponibilité de cette série sur ces plateformes médiatiques dépendra de votre région.

Vous pouvez également lire sur: WHERE WE CALL HOME SEASON 3 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Détails du casting

Voici la liste des acteurs qui ont donné leur voix à vos personnages préférés.

Junya Enoki dans le rôle de Yuji Itadori

Adam McArthur dans le rôle de Yuuji Itadori

Yuichi Nakamura dans le rôle de Satoru Gojo

Yuma Uchida dans le rôle de Megumi Fushiguro

Asami Seto dans le rôle de Nobara Kugisaki

Robbie Daymond dans le rôle de Megumi Fushiguro

Mitsuo Iwata comme Kiyotaka Ijichi

Chris Tergliafera comme Kiyotaka Ijichi

Nobunaga Shimazaki dans le rôle de Mahito

Tomokazu Seki en tant que Panda

Mikako Komatsu dans le rôle de Maki Zen’in

Koki Uchiyama dans le rôle de Toge Inumaki

Lex Lang comme Suguru Geto

Vous pouvez également lire: Better Call Saul Saison 6 Episode 12 Date de sortie

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous disposez de toutes les informations relatives à la prochaine date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen; où pouvez-vous diffuser cette émission en ligne, combien d’épisodes seront là cette saison, et bien plus encore. Toutes les informations que nous partageons ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions sur la date de sortie de Jujutsu Kaisen Saison 2 Episode 2 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section commentaires ci-dessous. Nous reviendrons vers vous pour vous aider de toutes les manières possibles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂