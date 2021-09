Jujutsu Kaisen Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les dernières nouvelles

– Publicité –



Les séries de mangas font partie de notre enfance. Lorsque les dessins animés ont commencé à être créés à partir d’eux, ils ont gagné en popularité et il n’y avait pas de retour en arrière. Jujutsu Kaisen, l’un des animes les plus populaires au monde, a été un énorme succès.

La série de mangas était basée sur la série de mangas de Gege Akutami. La série est très populaire depuis sa sortie le 3 octobre 2020. La popularité de la série a causé trop de confusion sur les saisons à venir. Si vous voulez en savoir plus, cliquez ici.

Date de sortie de la saison 2 de Jujutsu Kaisen

Les réalisateurs viennent d’annoncer le film sur un garçon qui a peur des fantômes. Son ami a été tué dans un accident qui l’a fait écraser par une voiture, et son fantôme est maintenant de retour pour nous hanter. Le fantôme ne ressemble pas à la fille qu’il aimait mais est en colère et dangereux. Yuta n’a aucun contrôle sur son comportement ou sa capacité à arrêter de tuer des gens.

Le maître de Rika Yuta Jiu-Jitsu était là lorsqu’il a été retenu captif par un gardien de la paix secret. Il voulait être loin des gens pour qu’ils ne soient pas blessés. SatoruGojo est un maître sorcier qui le kidnappe. Il étudiera le jujutsu au lycée et apprendra comment le rika peut être contrôlé pour aider les autres.

Qui fait partie du casting de Jujutsu Kaisen Saison 2 ?

La deuxième saison comprendra probablement la plupart des acteurs de la saison 1. Junya Enoki jouera Yuji. Yuji accepte une mission de Junichi Suwabe pour trouver les pièces de Sukuna. Cependant, il est conscient qu’il aura un sacrifice pour vaincre Sukuna.

Les autres personnages de Yuji sont Megumi (exprimé en Yuma Uchida), le sorcier coriace qui doit s’associer avec Yuji; et Nobara (exprimé par Asami Seto), une jeune femme déterminée qui est une force puissante au combat. Yuichi Nakamura incarne Satoru. Elle est la plus forte des trois sorciers et enseigne à Jujutsu High.

Alors que le monde de « Jujutsu Kaisen » s’étend avec de nouveaux épisodes et films, la série ajoutera probablement de nouveaux personnages à travers de nouvelles malédictions ou de nouveaux sorciers. Cela ouvre de nombreuses opportunités pour les comédiens de doublage talentueux de rejoindre notre casting.

Terrain (ALERTE SPOILER)

La série est centrée sur Yuji Itadori, un adolescent qui vit avec son grand-père et est lycéen. Yuji, malgré son talent de sportif, rejoint le club de recherche occulte à l’école. Ce club lui permet d’ajuster les horaires de ses séances.

Il ajustait l’heure chaque jour, car il rendait souvent visite à son grand-père mourant à l’hôpital. Son grand-père, alors qu’il était allongé sur son lit de mort, a dit Yuji a deux messages puissants. « Toujours aider les gens » & « Mourir entouré de gens ».Yuji a reçu ces messages avec un grand impact et a continué à les interpréter comme un seul message. tout le monde mérite « une vraie mort ».

Plus tard dans l’histoire, il sauve Megumi, ses amis, en mangeant un poing maudit (un poing pourri), devenant l’hôte de Ryomen Yuji, une puissante malédiction. Sukuna Yoji était possédé, mais il a réussi à garder le contrôle la plupart du temps. SatoruGojo a réalisé son pouvoir et l’a envoyé à l’école supérieure de Jujutsu de la préfecture de Tokyo. Il a mangé tous les doigts de Ryomen Sukunas avant de tuer Sukuna.