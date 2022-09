Jujutsu Kaisen: quand la deuxième saison de l’anime commence

Un nouvel art promotionnel vient de montrer ce que l’anime de »jujutsu kaisen » s’est préparé pour ses fans dans sa saison 2. La première image a été publiée sur le Twitter officiel de la série, où l’on peut voir Satoru Gojo, Geto Suguru et Shoko Ieiri pendant leurs journées d’école. Ce qui ressort le plus, c’est qu’une paire de lunettes noires a remplacé le bandage typique que Gojo porte habituellement sur ses yeux.

La publication a également confirmé que la saison 2 de » Jujutsu Kaisen » sortira en 2023. La franchise a débuté en 2018 lorsque Gégé Akutami a publié le manga pour la première fois en Saut Shōnen hebdomadairecomptant actuellement avec un total de 20 volumes.

Vous pourriez aussi être intéressé par : Tous les animes cultes qui seront disponibles sur Netflix

L’histoire suit Yuji Itadori, un étudiant qui a consommé un doigt décrépit appartenant à Ryomen Sukuna, le roi incontesté des malédictions, incitant un groupe de sorciers Jujutsu à tenter de le recruter.

Le manga s’est vendu à plus de 70 millions d’exemplaires dans le monde et a reçu un large succès dans l’industrie du divertissement, notamment une nomination dans la catégorie du genre shonen au Shogakukuan Manga Award et une victoire aux Tsutaya Comic Awards en 2019.

La première saison de l’adaptation d’anime » Jujutsu Kaisen » de MAPPA a été créée en octobre 2020. Le spectacle, réalisé par Sung Hoo Park et écrit par Hiroshi Seko, a rapidement gagné un large public, ce qui en fait le deuxième anime le plus regardé en Crunchyroll en 2020. Il a également remporté les prix de l’anime de l’année, du meilleur antagoniste et de la meilleure fin aux 5e Crunchyroll Anime Awards.

Vous pourriez également être intéressé par : Romantic Killer, Netflix anime : intrigue et date de sortie







Un film intitulé »Jujutsu Kaisen 0 » a fait ses débuts fin 2021, devenant l’un des films d’animation les plus rentables et les plus réussis de tous les temps, atteignant le top 10 aux côtés d’autres classiques tels que » Spirited Away » et » Princess Mononoke ». Studio Ghibli.

Bien que la deuxième saison de l’anime « Jujutsu Kaisen » soit déjà prévue, il n’y a pas encore beaucoup d’informations confirmées, même si l’on sait que le personnage préféré des fans, Yuta Okkotsu, reviendra dans ces nouveaux chapitres.

»Jujutsu Kaisen » est disponible sur la plateforme Crunchyroll.