Jujutsu Kaisen nous montre son nouveau personnage le plus puissant

Jujutsu Kaisen a montré un nouveau type puissant de Maki Zen’in avec le suspense du chapitre le plus récent. Les conséquences de l’incident de Shibuya résonnent à chaque chapitre, et maintenant ces conséquences commencent à prendre une nouvelle forme au fur et à mesure que tout progresse vers le jeu d’élimination.

Allez que si je ne m'y attendais pas, une minute de silence pour le waifu qui nous quitte, que la force soit avec Mai et enfin quelle bonne puissance ils ont donné à Maki, maintenant si c'est cool avec la version Maki Toji.

23 mai 2021





Maki a été laissée dans une situation particulièrement sanglante dans le chapitre précédent quand elle et sa sœur ont été tuées par leur père, mais c’est un changement de scénario complet où Maki montre enfin son vrai pouvoir à la fin du chapitre 149, ressemblant à celui du redoutable Touji Fushiguro.

Le chapitre 149 voit Maki traverser une grande métamorphose. Il est révélé que parce que Maki et Mai Ce sont des jumeaux, la puissance et les limites de leurs Techniques maudites ils sont partagés entre chacun d’eux. En raison de la réticence de MAi à grandir et à se battre autant que sa sœur aînée, Maki avait toujours une limite quant à la mesure dans laquelle elle pouvait réellement utiliser sa retenue céleste.

Mai utilise le dernier de sa vie pour utiliser sa capacité Construire une dernière fois, donnant ainsi à Maki une nouvelle arme puissante. En plus de couper son père en deux, il se retrouve froidement et sanglant avec la plupart des Clan Zen’in qui habitait la propriété.

SPOILER JJK150

Il y a déjà les panneaux du massacre que Maki fait au clan Zenin, Dieu a laissé tout le monde sans tête et ça ressemblait beaucoup à The Bride vs The Crazy 88 de Kill Bill.

SPOILER JJK150

28 mai 2021





C’est un Maki très différent de ce que nous avons vu dans le passé, et correspondant à son nouveau look radical après le incident de Shibuya, cette Maki est maintenant en route pour la guerre. Le même genre de chemin de guerre avec lequel Touji Fushiguro a terrorisé la famille Zen’in des années auparavant.