Jujutsu Kaisen: Le grand Yuji Itadori, le vaisseau de Sukuna

La première saison de Jujutsu Kaisen terme, cependant, l’étude MAPPA a confirmé un film préquelle basé sur le volume 0 du manga, avec cela, nous pourrions avoir une deuxième saison très bientôt et c’est pourquoi nous vous dirons qui est le personnage principal du meilleur anime de 2020; Le bol de Sukuna, Yuji Itadori.

Yuji Itadori est le protagoniste de Jujutsu Kaisen, un étudiant de première année du Collège technique métropolitain de magie de Tokyo et vaisseau du roi des malédictions, Sukuna.

Lorsque vous rencontrez Megumi Fushiguro, finit par être entraîné dans le monde des chamans et des malédictions. À un certain moment de l’histoire, après avoir ingéré l’un des doigts maudits de Sukuna, il s’incarne en lui et Itadori devient son vaisseau.

Dès lors, Itadori a pour mission de trouver les restes de Sukuna qui sont dispersés dans tout le Japon et de les ingérer, pour ensuite être exécutés et détruire le roi des malédictions pour toujours.

Itadori est une personne honnête et amicale et trouve assez facile de socialiser avec les autres lors d’une première réunion. Il se soucie beaucoup, non seulement de ses camarades, mais de quiconque voit et a une volonté propre, quelle que soit la profondeur ou la superficielle de son lien avec eux.

Toute information relative à ses parents est inconnue et le seul parent qui était à sa charge était son grand-père.

Pour le moment, nous ne pouvons voir Jujutsu Kaisen saison 1 que sur les plateformes officielles de streaming d’anime et nous attendons une deuxième saison.