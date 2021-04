"Jujutsu Kaisen" et sa nouvelle collaboration avec le grand tennis

Jujutsu Kaisen est l’une des séries animées les plus populaires en ce moment, et son succès est difficile à nier. Que ce soit au Japon ou à l’étranger, vous pouvez trouver quelqu’un qui parle de Jujutsu Kaisen, et c’est pourquoi une marque de des chaussures a décidé de rejoindre la série.

Sur Natalie, le site japonais a confirmé que Syunsoku faisait équipe avec Jujutsu Kaisen. La marque de mode du défilé fabrique une série de chaussures inspirées des personnages principaux de Jujutsu Kaisen. Bien sûr, cela signifie que Yuji Itadori il aura ses propres pantoufles, mais il est loin d’être seul.

Selon le rapport, Yuji recevra des chaussures avec Megumi et Nobara. Comme prévu, Gojo il achète des baskets noires pour lui-même. Les deux dernières chaussures de cette liste sont pour Kento Oui Toge, vous pouvez donc vous appuyer sur l’une de ces chaussures en fonction de votre style personnel.

Les chaussures seront un peu chères, mais elles ne sont pas si mauvaises comparées aux autres collections de anime. Les chaussures coûteront moins de 60 € et il n’est actuellement pas prévu d’expédier ces chaussures à l’étranger.

Vous pouvez toujours essayer de trouver ces chaussures Jujutsu Kaisen d’occasion si vous êtes désespéré, et il existe également des services de livraison que vous pouvez utiliser pour expédier votre colis si nécessaire.

La première saison de Jujutsu Kaisen est disponible sur Crunchyroll.