Jujutsu Kaisen est la franchise japonaise la plus lucrative de 2021

Chaque année, des centaines de mangas et de séries animées s’affrontent pour gagner l’appréciation et la reconnaissance du grand public, bien que très peu transcendent véritablement le territoire japonais. Dans le panorama actuel, il est évident si l’on mentionne le grand impact qu’a connu « Jujutsu Kaisen » ces derniers mois, une série qui a réussi à attirer l’attention du public occidental.

Un récent rapport publié dans les médias japonais a analysé les franchises d’anime / manga les plus récentes par rapport à leur impact économique dans le pays asiatique, révélant celles qui se sont avérées les plus lucratives au premier semestre 2021, étant « Jujutsu Kaisen » celui qui occupe la première place, même si la deuxième place ne devrait surprendre personne non plus.

Vous pourriez aussi être intéressé par: L’acteur de doublage Raúl de la Fuente est décédé à 74 ans

Jujutsu Kaisen est classée n°1 de la franchise média la plus vendue au Japon pour le premier semestre 2021, avec un chiffre d’affaires total estimé à 14 866 419 348 yens ! pic.twitter.com/F4ImPNcTw8 – Jujutsu Kaisen (@JujutsuKaisen)

30 juin 2021





La franchise « Jujutsu Kaisen » a été estimée à environ 14,8 milliards de yens, soit l’équivalent de près de 133 millions de dollars américains. Sur leurs talons se trouve « Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba » avec un montant approximatif de 14,2 milliards de yens, donc les deux titres se disputent sérieusement le poste de franchise japonaise la plus rentable de l’année.

Le troisième approche lentement et de manière menaçante après que son manga ait à peine fait ses débuts plus tôt dans l’année. Il s’agit du titre boursier « Tokyo Revengers », qui affiche déjà un total peu enviable de 3,6 milliards de yens, un montant qui ne cesse d’augmenter lors de sa publication.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Chainsaw Man »: Découvrez l’histoire d’horreur qui a inspiré son créateur

Sur le reste de la liste se trouvent quelques propriétés qui sont déjà des visages familiers du grand public. La quatrième place est détenue par « Attack on Titan », suivi de « Haikyuu » en cinquième. « One Piece » reste à la sixième place suivi de « Uma Musume Pretty Derby » et « Love Live! », « Takizawa Kubuki » à la neuvième place et « That Time I Got Reincarnated as a Slime » à la dixième place.

Le top 30 de cette liste place « Chainsaw Man » au numéro 13, avec le potentiel d’augmenter considérablement après la première imminente de son anime, tandis que « My Hero Academia » a été présenté au numéro 16 du concours. D’autres franchises incluent « The Promised Neverland », la saga « Fate » et le « Detective Conan » de longue durée, qui jouit toujours d’une grande popularité parmi les plus anciennes du monde de l’anime / manga.