Jujutsu Kaisen divisera sa première saison en deux parties

Le travail de Gege Akutami fera la première de son anime en octobre pour tenter de gagner rapidement une place parmi les œuvres les plus populaires

« Jujutsu Kaisen« de Gege Akutami, c’est l’un des mangas les plus populaires aujourd’hui de SAUTER, c’est pourquoi il y a des mois, il a été confirmé son adaptation en anime. L’anime sera fourni par MAPPA, et cela aura une première prévue le 2 octobre 2020, dans le cadre de la programmation d’anime d’automne. Or, on sait que la distribution des épisodes ne se fera pas de la manière habituelle.

Jujutsu Kaisen en première en double format

De telle manière, il a été grâce à l’initié Spytrue que nous avons appris que la division de la première saison de « Jujutsu Kaisen » aura lieu en deux parties différentes:

On se rappellera également que pour le moment le nombre total d’épisodes de cette première saison de « Jujutsu Kaisen » n’a pas été révélé, il est donc quelque peu difficile de déterminer comment la distribution finale se déroulera – bien que compte tenu de la division on pourrait facilement parier sur 24 ou 25 épisodes au total -. De cette manière, regarder des animes précédents pourrait bien être que la deuxième partie de « Jujutsu Kaisen » n’arrive pas avant le printemps 2021, même si nous devrons encore attendre les informations officielles pour confirmer tout cela.

En fin de compte, nous nous souviendrons que MAPPA récemment publié une nouvelle bande-annonce d’anime de « Jujutsu Kaisen » qui a impressionné plus d’un spectateur potentiel. Vous le trouverez dans l’article suivant:

Jujutsu Kaisen Synopsis par Crunchyroll

« Un jeune homme se bat pour » la bonne mort « .

Difficultés, regret, honte … Les sentiments négatifs des humains deviennent des malédictions qui nous hantent dans notre vie quotidienne. Les malédictions sont endémiques dans le monde entier et peuvent conduire les gens à de terribles malheurs et même conduire à leur mort. Pire encore, une seule malédiction peut exorciser une autre malédiction.

Yuji Itadori est un jeune homme doté d’une énorme force physique, même si cela ne l’empêche pas de mener une vie étudiante normale. Un jour, pour sauver un ami attaqué par des malédictions, il mange le doigt du spectre à deux visages, intégrant sa malédiction dans sa propre âme. À partir de ce moment, il partage un corps avec le spectre à deux faces. Sous la direction du plus puissant des sorciers, Satoru Gojo, Itadori est admis à la Tokyo Technical School of Wizardry, une organisation qui lutte contre les malédictions … et commence ainsi l’histoire héroïque d’un jeune homme devenu un capable malédiction. pour exorciser les malédictions, une vie dont il ne peut jamais se retirer.«

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂